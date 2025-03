Der Titel "Der Aufstand der Leistungsträger" des neuesten Werks von Peter Holzer verspricht schon mal viel. Doch gleich im Prolog zieht der Unternehmensberater einen merkwürdigen Vergleicht zum Dritten Reich. Auf jeden Fall hat er Recht, dass in den Hochschulen bestimmte Meinungen vorherrschen und andere Ansichten nicht toleriert werden. Aber was bitte hat das mit dem Nazi-Regime zu tun?

Doch wer über diesen Fauxpas hinwegsieht, wird mit einer treffenden Analyse der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. Im ersten Kapitel listet Holzer die Symptome der ins Trudeln geraten Bundesrepublik auf, im zweiten Kapitel folgt die Diagnose der aktuellen Lage und im Anschluss daran schreibt der Autor, was der Staat, die Unternehmer und wir alle tun könnten, um unser Land wieder auf Vordermann zu bringen.

Im Tenor bewegt sich Holzer im aktuellen Zeitgeist der "neuen Realität". Die von ihm als "links-grün-woke" bezeichnete Stimmlage ist mittlerweile im Rückzug. Denn auch die vom Autor zurecht kritisierten öffentlichen Medien lassen immer öfter Unternehmer zu Wort kommen, die den Abbau der Bürokratie fordern, oder auch Bürgermeister, die mit der Unterbringung der Flüchtlinge überfordert sind. Die Meinungsvielfalt ist also weitgehend wieder hergestellt.

Credo des Unternehmensberaters ist "weniger Staat und mehr Eigeninitiative", dabei soll der Umbau zu einer klimafreundlichen und nachhaltigen Wirtschaft vorangetrieben werden. Sobald Holzer mit konkreten Vorschlägen aufwartet, verwickelt er sich leider des Öfteren in Widersprüche. Ein Beispiel: Wer drei Fahrräder besitzt, ist nicht unbedingt ein "Konsumjunkie". Vielleicht braucht er eins für Stadtfahrten, ein anderes für die Berge und ein weiteres für Urlaubstouren? Vielleicht hat er gar kein Auto und pflegt seine Räder so sorgfältig, dass er sie jahrelang nutzen und damit zur Nachhaltigkeit beitragen kann?

Holzer plädiert zu Recht für nachhaltiges Wirtschaftswachstum mit möglichst hohen Recyclingraten, wieso wettert er dann gegen die Nutzung von Second-Hand-Kleidung? Und es finden sich noch weiterer Ungereimtheiten und falsche Tatsachenbehauptungen im Buch, so wurde beispielsweise der Mehrwertsteuersatz auf E-Books bereits 2019 auf sieben Prozent heruntergesetzt.

So gut Holzers Beobachtungsgabe und Analysen sind - auch aus seinen vielen Gesprächen mit Unternehmern - so widersprüchlich fallen manchmal seine Schlussfolgerungen aus. So fordert er einerseits Steuersenkungen für die Leistungsträger und mehr Eigenverantwortung, um paar Seiten später die Abschaffung des Ehegattensplittings zu propagieren. Dies soll nur greifen, wenn Kinder da sind. Wenn sich also zwei Menschen füreinander entscheiden, sich verpflichten, füreinander zu sorgen, so sollen sie dafür mit höherer Steuerbelastung "belohnt" werden. So können sie kein Vermögen aufbauen und etwa Wohneigentum erwerben. Erst wenn Kinder da sind, werden sie mit Geld zugeschüttet. Genau dies ist aber der "fürsorgende", manchmal auch übergriffige Staat, den Holzer eigentlich nicht haben möchte.

Noch ein Beispiel: Eigentlich möchte Holzer das "Bürgergeld" in der heutigen Form abschaffen. Jeder sollte so weit wie möglich für sich selbst sorgen und der Staat nur in Notfällen eingreifen. Im Kapitel 3 stellt er aber seine Idee des "Bürgergelds 2.0" vor. Dieses würde aus dem Kindergeld bis zum 18. Lebensjahr bestehen, einem darauf aufbauenden, stets steigendem staatlichen Beitrag für alle bis zum 67. Lebensjahr, und danach bekäme jeder eine Einheitsrente auf dem Niveau des Existenzniveaus.

Dieses bedingungslose Grundeinkommen sollte ausschließlich aus Steuergeldern finanziert werden, mittelfristig könnte die staatliche Rentenversicherung komplett entfallen. Wer im Alter mehr als das Existenzniveau haben möchte, muss eben privat vorsorgen.

Es finden sich noch weitere derartige einfache Rezepte in Holzers Buch. Das ist schade, denn der Unternehmensberater kennt viele Unternehmer und spricht mit vielen Leistungsträgern, zu denen er auch Taxifahrer, Krankenschwester, Verkäufer und Hotelangestellte zählt. Was würden sie wohl von Holzers "Bürgergelds 2.0"-Plan halten?

"Der Aufstand der Leistungsträger" ist ein Buch mit hohem Anspruch, dem es leider nicht gerecht wird. Ein mehr an Struktur hätte dem Werk gutgetan. Denn leider hält Holzer sich nicht an seine Devise "erst Bestandsaufnahme und Analyse, danach die Umsetzung", sondern springt im Buch fröhlich hin und her - zwischen Beobachtungen und sofortigen Lösungen, zwischen Zitaten der Unternehmer und seinen Ratschlägen. Ein gründliches Lektorat hätte dem Buch gutgetan. Dann wären die viele Wiederholungen ausgeblieben und aus 336 wären vielleicht nur 150 lesenswerte Seiten geworden.

Die letzten vier Seiten von Peter Holzers Buch "Der Aufstand der Leistungsträger" gehören auf jeden Fall dazu. Hier listet der Autor auf, was der Staat, die Wirtschaft und wir als Individuen nun tun sollten - ohne belehrend zu sein oder mit fertigen Rezepten aufzuwarten. Schade, dass Holzer sich nicht an dieser Liste abgearbeitet hat - genug erfolgreiche Use-Cases dazu hätte er aus seiner Tätigkeit als Unternehmensberater parat gehabt.



