Peter Koch ist jetzt Chief Technology Officer der Logicalis GmbH, Anbieter von IT-Lösungen und Managed Services mit Sitz in Frankfurt. Seit dem 1. Mai 2018 ist der 49-Jährige für die Produktentwicklung des international tätigen Systemhauses verantwortlich. Koch ist Ansprechpartner für IT-Analysten und vertritt die Gesamtstrategie des Unternehmens.

Der Diplom-Ingenieur (FH) ist seit 16 Jahren bei der jetzigen Logicalis beschäftigt und hat sich seine früheren Erfahrungen bei Morse, Computacenter und dem ehemaligen Datenbankspezialisten OAR Consulting erworben. Nach seinem Wechsel zu Inforsacom war er dort bis zur Übernahme durch Logicalis als Leiter Presales tätig. Ab Juli 2016 leitete Koch den Geschäftsbereich Data Center.

"Mit der Stelle des CTO haben wir eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Management und technischer Entwicklung geschaffen", sagt Christian Werner, CEO der Logicalis Group in Deutschland. "Aufgrund unserer Internationalisierung und unseres hohen Innovationsgrads ist das ein weiterer logischer Schritt in unserer Unternehmensentwicklung. Peter Koch ist aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung und seinen Wurzeln in der technischen Entwicklung die optimale Besetzung."

