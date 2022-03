Ende 2021 übernahm Petra Heinrich Liedtke die Führung des VMware-Channels in der EMEA-Region (Europa, Nahost, Afrika). Ihr Ziel ist es, Vertriebspartner des Softwareherstellers zu stärken.

Petra Heinrich Liedtke ist schon seit über 30 Jahren in der IT-Branche tätig. Vor ihren Eintritt bei VMware war sie fast 15 Jahre lang für das Partnergeschäft von Red Hat in der EMEA-Region verantwortlich. Ihre Karriere startete Heinrich 1988 bei Lotus, wo sie zwölf Jahre lang unterschiedliche Führungspositionen bekleidete. So erlebte sie dort 1995 auch die Akquisition durch IBM. Ein Déjà-vu gab es dann für sie 2019, als Red Hat von IBM übernommen wurde.

Von 2002 bis 2005 arbeitete Heinrich Liedtke bei Suse. Dort war sie unter anderem für das Partnergeschäft zuständig, und auch bei dem Linux-Anbieter machte sie eine Übernahme mit - 2004 durch Novell. Als Suse 2019 wieder selbständig wurde, da war Petra Heinrich Liedtke aber schon bei dem Wettbewerber Red Hat. Dazwischen (2005 bis 2006) arbeitete sie noch als Vertriebsleiterin bei Open-Xchange.

Den VMware-Channel in der EMEA-Region möchte Heinrich Liedtke so aufstellen, dass er Kunden des Softwareherstellers bestmöglich betreut. Bei VMware führt sie ein über 500-köpfiges Channel-Team mit dem Ziel an, Partner in die Lage zu versetzen, moderne Applikationen an ihre Kunden auszuliefern und die Abrechnung der in der Cloud verwendeten Ressourcen zu vereinfachen.



Mehr zu VMware:

Marc Müller ist weg

Fusion 12 und Workstation 16

Fokus auf "Tanzu"

Connect-Programm

Das neue Partnerprogramm