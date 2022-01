Die Zukunftsstrategien für IoT und Smart Communication sieht Marcel Petruzzelli als Fokusfelder. Zusätzlich zum Kerngeschäft der Seamcom GmbH & Co. KG will der neue Vertriebschef die weitergehenden Services von Also, etwa in den Bereichen Logistik oder Financial Services, stärker in das Angebot einbinden.

Marcel Petruzzelli kommt von Airbus Defence und Space zu Seamcom. Dort war der 28-jährige gelernte Wirtschaftsingenieur der Elektro- und Informationstechnik als Key Account Manager mit Fokus auf Future Solutions im Bereich Critical Communication, Cloud und IoT tätig. Sein Know-how und die Erfahrung etwa zu analogen Bestandsthemen oder zur Digitalisierung bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, seien für Seamcom Funkfachhändler, ITK-Systemhäuser und Installateure von großer aktueller Relevanz, erklärt Also weiter.

"Marcel Petruzzelli ist eine hervorragende Besetzung für das heutige Seamcom Business", freut sich Mike Rakowski, Geschäftsführer Services bei Also Deutschland, über die personelle Verstärkung bei der Tochter. "Und mit seinem Wissen und Engagement wird er für das Geschäft von morgen neue Impulse setzen und unsere Partner in das nächste technologische Zeitalter begleiten."