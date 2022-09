Schon im Mai 2019 sorgte eine Entscheidung (das sogennante "Stechuhr-Urteil") des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) für Aufsehen: EU-Staaten sollten demnach Arbeitgeber zur vollständigen Zeiterfassung verpflichten. Wie so oft bei EU-Entscheidungen ebbte die erste Aufmerksamkeit schnell ab: Firmen wollten abwarten, wie die Umsetzung in Deutschland aussieht. Und wie so oft, entspann sich darum eine lange Diskussion - die durch die Corona-Pandemie dann etwas in Vergessenheit geraten ist. Zu Unrecht: Denn gerade die neuen, flexibleren Arbeitszeitmodelle, die sich allenthalben etablieren, schreien eigentlich nach flankierenden Lösungen zur Zeiterfassung.

Ein Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgericht (BAG) hat das jetzt schlagartig geändert. Demnach besteht in Deutschland schon heute eine Pflicht zur systematischen Arbeitszeiterfassung. BAG-Präsidentin Inken Gallner begründet die mit der Auslegung des deutschen Arbeitsschutzgesetzes nach dem "Stechuhr-Urteil" des EuGH. Die Arbeitgebervereinigung BDA kritisiert das Urteil dennoch als "überstürzt und nicht durchdacht". Das Gericht dehne den Anwendungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes zu weit aus. "Damit werden Beschäftigte und Unternehmen ohne gesetzliche Konkretisierung überfordert", klagt BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. "Diese Entscheidung darf nicht dazu führen, dass bewährte und von den Beschäftigten gewünschte Systeme der Vertrauensarbeitszeit in Frage gestellt werden."

Anlass für die Klärung vor dem höchsten deutschen Arbeitsgericht war ein Fall aus Nordrhein-Westfalen. Dort war ein Betriebsrat mit der Forderung gescheitert, ein Initiativrecht zur Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems zu bekommen. Daher meldet sich auch Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zu Wort: "Jetzt muss das jahrelange Hin- und Her von Bundeswirtschafts- und Bundesarbeitsministerium ein Ende haben und bei der Reform des Arbeitszeitgesetzes klipp und klar zum Ausdruck gebracht werden, dass die Stunden aufgezeichnet werden müssen." Er habe habe nie verstanden, "dass bei Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt werden, die Stunden nicht aufgeschrieben werden."

Der CDU-Politiker ist sich dabei mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) einig. Der hofft, dass das Urteil hilft, übermäßige Überstunden einzudämmen. "Die Arbeitszeiten der Beschäftigten ufern immer mehr aus, die Zahl der geleisteten Überstunden bleibt seit Jahren auf besorgniserregend hohem Niveau", kommentierte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel.

Das BAG-Grundsatzurteil (Aktenzeichen 1ABR 22/21) wird also weitreichende Auswirkungen auf die bisher in Wirtschaft und Verwaltung praktizierten Vertrauensarbeitszeitmodelle, auf Modelle mobiler Arbeit und Homeoffice-Regelungen haben. Nach der bisherigen Auslegung des deutschen Arbeitszeitgesetz mussten bisher nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht die gesamte Arbeitszeit. Jetzt gilt es, die gesamte Arbeitszeit richtig erfassen und berechnen zu können.

Deutsche Arbeitgeber müssen jetzt reagieren

Das Grundsatzurteil wirkt wie ein Gesetz. Arbeitgeber müssen deshalb nun die Arbeitszeit ihrer Beschäftigten erfassen. In Gegensatz zu einem Gesetz sind die Vorgaben durch das Urteil jedoch weniger detailliert. Ein künftiges Gesetz könnte etwa noch regeln, wie die Arbeitszeit aufgezeichnet werden soll, wie Vertrauensarbeit künftig gehandhabt wird oder ob es besondere Branchenregelungen geben soll.

Unabhäng von diesen Details bleibt die Pflicht zur Zeiterfassung. Damit die nicht im Chaos endet, sondern transparent und nachvollziehbar bleibt, werden Firmen um geeignete Software nicht herumkommen. Sie müssen dann aber darauf achten, nicht in die "Überwachungsfalle" zu tappen. Gleichzeitig bietet es sich an, die Maßnahmen zur Einhaltung von Arbeitszeitrichtlinien - etwa zu den höchstzulässigen Arbeitszeiten und zu Ruhezeiten - und des Gesundheitsschutzes zu kontrollieren. Und es wird - weil ein Details regelndes Gesetz sicher noch auf sich warten läst - wichtig sein, eine flexible, anpassbare Lösung zu wählen.

Thomas Peter, Sales Director IT-Channel bei Reiner SCT, einem deutschen Anbieter von Zutrittslösungen- und Zeiterfassungssystemen, empfiehlt Unternehmen, nicht das Problem Zeiterfassung in den Vordergrund zu stellen, sondern das Thema unter dem wesentlich vielseitigeren und mehr Perspektiven bietenden Begriff Zeitmanagement anzugehen. "Zeitmanagement lässt sich viel leichter positiv sehen. Denn dadurch ist es zum Beispiel auch möglich, das Kosten-Nutzen-Verhältnis von Tätigkeiten zu ermitteln." Das helfe auch Vertriebspartnern, das Thema bei ihren Kunden zu positionieren.

Erfahrungen des Handels mit Lösungen für Zeitmanagement

Das bestätigt Reiner Stumpf, ERP-Berater und Projektmanager beim langjährigen Reiner-SCT-Partner Thefi aus Oberfranken. So lasse sich zum Beispiel am Ende eines Meetings mit mehreren Personen direkt sagen: "Diese Besprechung kostete 800 Euro", erklärt Stumpf plakativ. Seiner Erfahrung nach sorgt ein funktionierendes Zeitmanagement für mehr Fairness in der Belegschaft und schafft Transparenz in den Prozessen des Unternehmens. In vielen Branchen sei zudem nicht zu unterschätzen, dass der Unternehmer damit auch Rechtssicherheit in Bezug auf das Mindestlohngesetz herstellt.

Stumpf hat zudem gute Erfahrungen damit gemacht, die Zeitmanagementlösungen von Reinert SCT nicht als Kontrollinstrument der Geschäftsleitung anzubieten, sondern den Aspekt "mehr Flexibilität für die Belegschaft" zu betonen. Ohne Zeiterfassung tendierten viele Chefs dazu, feste Anwesenheitszeiten zu verlangen. Meist sind das die, zu denen sie selbst im Betrieb sind, um ihre Mitarbeiter kontrollieren zu können. Mit Zeitmanagement lassen sich jedoch attraktivere Arbeitszeitmodelle finden, wie sie nach den Erfahrungen der Pandemie von immer mehr Beschäftigten eingefordert werden.

"Wenn ich mich bei der Arbeitszeit nach den Arbeitnehmern richten kann, macht mich das als Arbeitgeber attraktiv", so Stumpf. Klar ist aber auch, dass dann die Verwaltung der eventuell erforderlichen Präsenzzeiten komplexer wird. Daher bietet Reiner SCT die schon länger als Modul mit an. "Über Zeiterfassung zu sprechen finden viele Kunden langweilig", weiß Stumpf. "Gehen wir das Thema aber mit Schichtplänen, Urlaubsplänen, Abrechnung von Projektzeiten oder ähnlichem an, stoßen wir überall auf offene Ohren." Dazu trägt auch bei, dass sich die erfassten Zeiten auch in Lohnabrechnungsprogramme exportieren lassen. dafür gibt es zum Beispiel eine Kooperation zwischen Reiner SCT und Datev.

Reiner SCT traditionell mit indirektem Vertrieb

Unter der Vielzahl der Anbieter von Systemen für Zeiterfassung, Zugangskontrolle und Zeitmanagement hebt sich Reiner SCT erstens durch die Breite des Portfolios ab. Aus Sicht des Handels wichtiger ist aber, dass es auch das einzige Unternehmen mit solch einem breiten Portfolio ist, das konsequent auf den indirekten Vertrieb setzt. Dafür gibt es ein Partnerprogramm, in dem derzeit zwölf sogenannte Service Partner, etwa 60 Certified Partner und rund 300 Selling Partner organisiert sind. Eigenen Angaben zufolge kann der Anbieter schon auf über eine Million Nutzer verweisen.

Vertriebspartner von Reiner SCT können sich bei der Installation von timeCard von zertifizierten Service-Partnern beraten und unterstützen lassen. "Gerade bei der Konfiguration der Software und der Anpassung auf die Arbeitszeitmodelle der Endkunden steckt der Teufel im Detail und die Verantwortung ist hoch - schließlich hängen an der korrekten Zeiterfassung die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter. Mit diesem Angebot für die Vertriebspartner stellen wir sicher, dass die Installationen reibungslos funktionieren und die Endkunden das System schnell und mit minimalem Aufwand komfortabel nutzen können", erklärt Andreas Staiger, einer der Geschäftsführer von Reiner SCT.

Zeiterfassung und Zeitmanagement als Managed Service

Anfang 2020 hat Reiner SCT sein Lizenzmodell umgestellt. Das damals eingeführte Modell einer jährlichen Abrechnung habe sich seitdem "mehr als bewährt", berichtet Sales Director Thomas Peter. "Die Partner haben mit einer jährlichen Rechnungslegung auch immer die Möglichkeit, auf den Kunden zu zugehen und bleiben somit immer im Gespräch und als Dienstleister sichtbar."

Außerdem lasse sich Timecard seitdem leicht in Managed Services einbauen. Dazu lasse man den Partnern "völlige Freiheit bei der Ausgestaltung der Abrechnungs- und Vertragsmodalitäten mit ihren Kunden", verspricht Peter. Ihm zufolge hat der Betrieb als Managed Service mehrere Vorteile. Da Zeiterfassung ein unerlässlicher Bestandteil aller Beschäftigungsverhältnisse wird, der interne Betrieb der erforderlichen Infrastruktur aber keinen Mehrwert verspricht, sei die Bereitschaft der Kunden groß, sie als Service zu beziehen. Für Systemhäuser und Fachhändler ergeben sich daraus neben einer langfristigen, engen Kundenbeziehung auch zahlreiche Anknüpfungspunkte für weitere konkrete Projekte - sei es für besseres mobiles Arbeiten, einen modernen Büroarbeitsplatz oder Tools zur Steuerung von Service-Technikern und den Außendienst.

Für ihren Service bestellen die Partner über die Distribution, zum Beispiel bei Alldis oder Siewert&Kau eine Zwölfmonatslizenz. Die wird vom Distributor auf dem Lizenz- und Aktivierungsserver aktiviert, der Reseller erhält mit der Auftragsbestätigung den Aktionscode. 60 Tage vor Ablauf der Lizenz erhält der betreuende Partner eine automatische Mail (30 Tage vor Ablauf dann auch der Kunde). Die Mail erinnert den Partner daran, mit seinem Kunden einen Termin zur Vertragsverlängerung zu vereinbaren. Will der Kunde das nicht, läuft die Lizenz nach einer 20-tägigen Kulanzzeit aus. Nur wenn der Partner nicht reagiert, kontaktiert der Hersteller den Kunden und ordnet ihm bei Bedarf einen neuen Partner zu.

