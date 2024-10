Die PFU (EMEA) Limited, eine Ricoh-Tochter, will mit der Markteinführung des Ricoh PJ UHL3660 UST Laserprojektors neue Maßstäbe setzen. Er eignet sich durch seine Technologie ideal für den Dauereinsatz in anspruchsvollen Umgebungen und schwer zugänglichen Bereichen ebenso wie in Hallen oder großen Räumen. Die OptiBright-Technologie verspricht zudem höhere Helligkeit bei geringerem Stromverbrauch und eine Produktlebensdauer von bis zu 40.000 Stunden.

Beeindruckende Darstellung in kurzer Distanz

Mit 6.500 Lumen Helligkeit, 4K Ultra HD-Auflösung und OptiBright erzeugt der Ricoh PJ UHL3660 UST scharfe und klare Bilder. Dank des ultrakurzen Projektionsverhältnisses von 0,24 lässt sich ein 85-Zoll-Bild aus nur 1 cm Entfernung von der Projektorkante erzeugen. Die maximale Projektionsgröße gibt PFU mit 160 Zoll Bilddiagonale an, wobei der Rico nur 38 cm von der Projektionsfläche entfernt ist. Die hellen, scharfen Bilder in Kombination mit immersivem Audio sollen so für mehr Realismus und ein dynamisches Seherlebnis für die Teilnehmer sorgen.

Mit der integrierten Edge-Blending-Software können mehrere Geräte für sehr große Bildprojektionen kombiniert werden, wie sie etwa für Ladenschilder, Museen, überdachte Ausstellungshallen oder Veranstaltungen der Event- und Unterhaltungsbranche. PFU weist zudem auf die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des Beamers hin, der eine kostengünstige und kompakte Alternative zu den derzeit erhältlichen UST-Produkten mit hoher Lumenzahl sei.

Flexibilität und einfache Bedienung

Die Ultra-HD-Auflösung und sorgt zusammen mit High Dynamic Range und High Contrast-Modus für einen verbesserte Bilddarstellung, die mit über eine Milliarde Farben und NCE-Technologie (Natural Colour Enhancement) weiter optimiert wird. Mit flexiblen Projektionsmöglichkeiten inklusive Hochformat und 360-Grad-Rotation sowie einer Reihe von Keystone- und geometrischen Bildkorrekturfunktionen kommt der Ricoh auch mit unebenen, schrägen oder ungewöhnlichen Projektionsflächen zurecht.

Mit Daten wird der Projektor über HDBaseT, USB, HDMI oder Miracast versorgt. Über die IP-Adresse kann der Projektor drahtlos von einem PC, Tablet oder Smartphone aus bedient werden. Über Ricohs PC-App lassen sich bis zu 100 Geräte fernsteuern und über die Planungsfunktion eine Reihe von Ereignissen zu bestimmten Zeiten oder Terminen automatisch ausführen. Die unmittelbare Nähe zur Projektionsfläche und eine Augenschutz-Abschaltung sorgen für die Sicherheit von Bediener und Publikum.

"Die einzigartige OptiBright-Technologie ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das diesem Projektor hilft, ein hohes Maß an Helligkeit zu erreichen und dabei kompakt zu bleiben", sagt Hiroaki Kashiwagi, Präsident und CEO von PFU (EMEA) Limited. "Ob Sie einen visuellen Eindruck in einer Veranstaltungshalle, in überdachten Außenbereichen, in einem Büro oder an einem beliebigen Ort hinterlassen möchten - unser intelligenter neuer UST-Projektor schreibt die Regeln neu, indem er leistungsstark und hochgradig anpassungsfähig an heutige Arbeitsweisen ist. Willkommen im intelligenteren Meeting der Zukunft."

Preis- und Verfügbarkeit

Der Ricoh PJ UHL3660 UST hat eine dreijährige Herstellergarantie. Preis und Verfügbarkeit gibt PFU auf Anfrage bekannt. Weitere Informationen über den Laserprojektor finden Sie unter diesem Link.