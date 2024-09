Offenbar gestaltet sich der Handel mit "gebrauchten" Softwarelizenzen nicht mehr so einfach wie früher. Darauf deutet etwa der erneute Wechsel in der Geschäftsleitung bei Soft & Cloud.

Zum 1. Oktober 2024 übernimmt Philipp Mutschler die Position des Geschäftsführers bei dem Gebrauchtsoftware-Händler. Er löst hier Florian Ewald ab, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Das Unternehmen dankt ihm, er habe "maßgeblich zum Erfolg und Ausbau der Marktposition von Soft & Cloud beigetragen", heißt es.

Der neue Geschäftsführer Philipp Mutschler ist erst seit Oktober 2023 bei Soft & Cloud als Vertriebsleiter beschäftigt. Zuvor war über fünf Jahre bei dem Unternehmensberater Mücke Roth & Company tätig und dort zuletzt für das Marktsegment "Software & Cloud Solutions" zuständig. Dabei hat der Berater als Interimsmanager wertvolles Branchenwissen aufgebaut. Vor dem Engagement bei Mücke Roth & Company war er in anderen Branchen tätig: Kosmetik und Banken. Mutschler hat einen Master-Abschluss in Corporate Management & Economicsa an der Zeppelin Universität Friedrichshafen, und einen weitere in Nachhaltigkeit von der Maastricht University.

Nun freut er sich auf die neue Aufgaben bei Soft & Cloud : "Ich möchte das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen". Seit seinen Eintritt bei dem Gebrauchtsoftware-Händler hat Mutschler das Vertriebsteam ausgebaut, neu strukturiert und professionalisiert, heißt es.

Der neue Geschäftsführer möchte er sich mehr auf Beratung und Ausbau der Kundenbeziehung konzentrieren: "Wir wollen unsere Beratungskompetenz stärken, um unseren Kunden besseren Service zu bieten und auch über den Lizenzkauf hinaus beratend zur Seite stehen." Es geht dabei vor allem um die effiziente Nutzung von Software-Lizenzen.

Außerdem will Mutschler sein Partnernetzwerk ausbauen, konkret möchte er mit anderen Resellern zusammenarbeiten um "um gemeinsam den Mehrwert für die Kunden zu erhöhen" - was immer das auch heißen mag.

Positive Resonanz im Unternehmen und bei Gesellschaftern

Die Beförderung Mutschlers zum Geschäftsführer kam bei den Mitarbeitern gut an: "Die durch Philipp intensivierte Zusammenarbeit innerhalb des Teams hat die Motivation erhöht", erklärt Mirco Scheld, Teamleiter Vertrieb bei Soft & Cloud.

Auch die Gesellschafter des Gebrauchtsoftware-Händlers zeigen sich zufrieden mit ihrer Entscheidung. "Ich bin überzeugt, dass Philipp uns in eine erfolgreiche Zukunft führen wird. Mit ihm haben wir einen erfahrenen Führungsexperten an der Spitze, der mit seinem strategischen Weitblick gezielt darauf hinarbeitet, unser Produkt- und Serviceangebot zu erweitern", so Philipp Steinecke, Mitgründer und Gesellschafter von Soft & Cloud.

Mehr Präsenz bei Kunden und Ausbau des Marketings

Mit dem Ausbau der Beratungs- und Service-Portfolios geht auch eine höhere Besuchsfrequenz bei Kunden und auf Fachveranstaltungen einher. Leonie Huber, neu ernannte Head of Marketing & Communications, wird das Marketingteam daher erweitern, um die Marktpräsenz des Unternehmens zu erhöhen.

Mutschler selbst blickt optimistisch in die Zukunft: "Das vergangene Jahr stand ganz im Zeichen des Beziehungsaufbaus zu unseren Kunden und der Teamentwicklung. Unsere Investitionen haben sich ausgezahlt - wir sind heute geschlossener und fokussierter denn je. Ich danke dem gesamten Team für dieses außerordentliche Engagement sowie für das Vertrauen und freue mich auf die kommenden Jahre."

Die Soft & Cloud GmbH mit Sitz in Greven im Münsterland und München wurde 2014 gegründet und ist gilt heute als einer der bedeutenderen Gebrauchtsoftware-Händler in Europa.



