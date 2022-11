Der taiwanische Display-Hersteller MMD hält sich eher im Hintergrund. Bekannter sind die zwei Marken, unter dienen MMD hierzulande Monitore vertreibt: In zwei getrennten Markenfamilien fertigt MMD die Bildschirme unter Philips- sowie unter AOC-Label.

Bei der AOC-Markenfamilie adressiert MMD mit der Produktlinie "Agon" bereits den Gamer-Markt. Nun bauen die Taiwaner mit "Evnia" einen Sub-Brand für Gamer in der Philips-Linie auf. Offensichtlich traut man der Traditionsmarke Philips nur bedingt zu, bei den Spielern gut anzukommen. "Wenn eine Marke in diesem dynamischen Umfeld bei Gamern punkten will, muss sie immer stärker deren vielfältige Präferenzen und Begehrlichkeiten widerspiegeln und gleichzeitig die jeweiligen Identitäten fest im Blick behalten", lässt der Hersteller verlauten.

Bei der Namensfindung bedient sich MMD bei den Griechen: Das Wort Evnia setze sich aus eu (gut) und nous (Geist) zusammen und bedeute laut MMD wörtlich "wohlgesinnt" und "kluger Geist". Das Wort Evnia werde verwendet, um Interesse zu zeigen, jemanden oder etwas unterstützen zu wollen. Es wird oft im Zusammenhang mit Glück eingesetzt. "Philips Monitore ist der Ansicht, dass es jedem möglich sein sollte, Spaß am Spielen zu haben. Unser Ziel für Evnia ist es, den Gamern von heute in all ihrer Vielfalt Monitore und Zubehör zur Verfügung zu stellen, die sie für angenehme Gaming Sessions benötigen - sei es in Bezug auf Leistung, Grafik oder das allgemeine Nutzererlebnis", meint Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead und Senior Brand Manager EU bei MMD Monitors & Display.

Elegante Premium-Marke

Der Sub-Brand soll als "elegante, moderne Premium-Marke für ein breitgefächertes Publikum", positioniert werden. Dabei bedient man sich auch an speziellen Philips-Ausstattungsmerkmalen wie der Ambiglow-Beleuchtung.

Das erste verfügbare Modell ist der Curved-Monitor Philips Evnia 34M2C7600MV. Der 34-Zöller kommt mit UltraWide-Quad-HD-Auflösung (3440 x 1440), HDR 1400 und einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Das Gaming-Display soll ab Dezember verfügbar sein und 2.069 Euro (UVP) kosten.

Weitere Produkte der Modellreihe sollen dann im Januar 2023 folgen: Unter anderem der 42M2N8900 (106,7 cm/42" OLED-Flachbildschirm), der 34M2C8600 (86,36 cm/34" QD OLED Curved Screen) und der 27M2C5500W (68,6 cm/27" VA Curved Screen). Abgerundet wird das Angebot durch zwei Keyboards (SPK8508 und SPK8708), zwei Mäuse (SPK9508 und SPK9708), zwei Headsets (TAG5208 und TAG7208) und einem Mauspad (SPL7508). Die Zubehörartikel sollen dann im Juni 2023 auf den Markt kommen.

