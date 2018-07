Die MMD-Display-Marke Philips wird erstmals auf der Gamescom in Köln vertreten sein. Vom 21. Bis 25. August 2018 zeigt der Hersteller in der Business Area in Halle 2.2, Stand B69/A60 seine Produkte.

Im Mittelpunkt steht dabei der 43-Zoll-UHD-Monitor Philips 436M6VBPAB. Das Display wurde bereits im April vorgestellt. MMD hat das Display speziell für die Anforderungen von Konsolenspielern entwickelt. Laut Hersteller ist es das erste Display, das nach dem neuen VESA-DisplayHDR-1000-Standard zertifiziert wurde und damit einen Spitzenhelligkeitswert von 1.000 Nits bieten soll.

Der Bildschirm ist mit einem VA-Panel mit 4K-Auflösung, einer Farbtiefe von zehn Bit und einem Kontrastverhältnis von 3000:1 sowie mit der Quantum-Dot-Technologie für kräftige und realistische Farben ausgestattet. Ein geringer Input-Lag, vier Millisekunden Reaktionszeit und FreeSync soll flüssiges Spielen mit Konsolen oder PCs ermöglichen.