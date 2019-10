49": Lob für den Mega-Monitor

Der 32:9-Monitorgigant Philips 499P9H ist so groß wie zwei 16:9 Quad-HD-27"-Bildschirme nebeneinander. Das Techmagazin Technology Review beschreibt das mühelos zu installierende Modell bereits als "Über-Monitor". Auch das IT-Fachportal Computerbase zeigte sich überzeugt und titelte: "Philips 499P9H im Test: Der beste 32:9-Allrounder mit 5.120 × 1.440 Pixeln auf 49 Zoll":

Mit seiner eindrucksvollen 124 cm (49") Diagonalen und dem geschwungenem Screen (curved) liefert er eindrückliche Darstellungen. Dank 5120 x 1440 Bildpunkten und einem Seitenverhältnis von 32:9 lassen sich zahlreiche Fenster gleichzeitig übersichtlich nebeneinander anordnen und bearbeiten. Mit Helligkeits- und Kontrastwerten von 450 cd/m² respektive 3000:1 genießen Anwender zudem gleichmäßig ausgeleuchtete und sehr scharfe Bilder.

Ausgestattet mit Popup-Webcam, 2 x 5-Watt-Lautsprechern und Windows Hello lässt dieses SuperWide-Modell wenig Wünsche offen. Und auch in puncto Konnektivität zeigt sich der Monitor dank 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.1 Gen 2, 1 x USB Upstream, 3 x USB Downstream sowie RJ45 Ethernet LAN auf einem guten Stand.

Die integrierte USB-3.1-Typ-C-Dockingstation mit Stromversorgung nimmt eine Schlüsselrolle bei der Produktivitätssteigerung für professionelle Anwender ein. Mit der High-Speed-USB-3.1-Technologie ist die Datenübertragung schneller, und der reversible USB-C-Anschluss ermöglicht ein einfaches Andocken mit nur einem Kabel. Sowohl Peripheriegeräte als auch Notebooks lassen sich direkt an den Monitor anschließen, um Dateien zu übertragen, Videos anzusehen und vieles mehr. Abgerundet werden die Docking-Möglichkeiten mit dem integrierten RJ45-Anschluss, über den eine sichere kabelgebundene Verbindung zu Notebooks ohne separates Kabel herstellbar ist.

Zudem verfügt das Modell über einen integrierten MultiClient Integrated KVM-Switch inklusive Multi-View-Funktion, so dass zwei separate Geräte gleichzeitig über eine einzige Tastatur und Maus verwaltet werden können. Das spart Zeit und Platz.

Für eine optimale Sitzposition, die Ermüdungen bei langen Sessions vorbeugt, lässt sich die Höhe des Monitors stufenlos um 130 mm anpassen.

Der Philips 499P9H empfiehlt sich für CAD-Profis und Grafikdesigner, Architekten, Ingenieure und Fotografen, die eine pixelgenaue Präzision und Farbgenauigkeit benötigen. Dabei ist der Preis angesichts der Features und der eindrucksvollen Performance moderat.

34" Curved UltraWide mit vielen Qualitäten

Philips präsentiert mit dem Philips 346B1C ein elegantes, umweltverträgliches 86,36 cm (34") Curved UltraWide VA LCD-Modell mit USB-C-Docking-Technologie. Der Monitor-Bolide überzeugt mit hochaufgelösten QHD-CrystalClear-Bildern, VA-Display sowie vielen nützlichen Funktionen für effizientes, komfortables Arbeiten und empfiehlt sich insbesondere für den Finanz- und Bankensektor sowie andere B2B-Bereiche.

Hightech im luxuriösen 21:9-Format: Der Philips 346B1C bietet nicht nur modernste Bildtechnologien für hochwertige Darstellungen - wie zum Beispiel CrystalClear und UltraWide-QHD-Auflösung (3440x1440 Pixel). Die Innovation bietet auch genügend Platz für effizientes Arbeiten, einschließlich Side-by-Side Vergleiche, XXL-Tabellenanzeige, hochdetaillierte CAD-CAM-Anwendungen und vieles mehr.

Für zusätzliche Produktivität sorgt die MultiView-Technik. Sie erlaubt es, einen Splitscreen einzurichten und ermöglicht zudem, an mehreren Geräten wie Notebook und PC gleichzeitig zu arbeiten. Vereinfacht wird dies noch durch den integrierten MultiClient KVM-Switch, über den der Anwender zwei separate PCs mit einer einzigen Monitor-Tastatur-Maus-Konfiguration steuern kann. Aber auch das Vergnügen kommt mit dem Philips 346B1C nicht zu kurz: Active-Sync-Technologie sorgen für flüssige Bildwiederholraten und eine blitzschnelle Reaktionszeit für ein artefaktfreies Gameplay.

Wer Zeit sparen will und einfache Lösungen bevorzugt, wird die integrierte USB-C-Dockingstation mit Stromversorgung zu schätzen wissen. Der um 180° schwenk- sowie kipp- und höhenverstellbare Standfuß und die VESA-Halterung bieten zusätzlich optimalen ergonomischen Komfort.

Und geht es dann doch einmal in die Pause, sorgt der integrierte Power Sensor dafür, dass der Bildschirm in den Energiesparmodus geschaltet wird. Dadurch lassen sich die Energiekosten um bis zu 80 Prozent reduzieren. Der Monitor ist außerdem quecksilberfrei, bleifrei, erfüllt die Spezifikationen der Label EnergyStar 7.0, RoHS sowie TCO und ist in 100 Prozent recycelbaren Materialien verpackt.

Beide Monitore sind bei den Distributoren ALSO, Ingram Micro Siewert & Kau und Tech Data erhältlich.