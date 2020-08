Wie es aus der Niederlassung Hamburg heißt, setzt Philips Professional Display Solutions (PDS) seine konsequente Unterstützung für die AV-Branche und deren Kunden fort. Konzipiert als direkte Antwort auf die aktuellen Marktbedingungen in Europa, umfasst „Philips PDS InSync“ drei Säulen, die unseren Partnern und Endkunden ein neues Maß an Unterstützung bieten und ihnen helfen, wieder in einen erfolgreichen Geschäftsalltag zurückzukehren.

Konzipiert für Partner: Life After Lockdown – Unlocked

Mit exklusiven Angeboten und kommerzieller Unterstützung bietet Philips PDS sowohl Unternehmen als auch deren Mitarbeitern vielfältige Aktionen, die bei der Rückkehr in den Business-Alltag und auf längere Sicht unterstützen. So soll Unlocked mit seinen Benefits einzigartige Angebote für Endkunden generieren und bietet zudem zusätzliche Geschäftsrabatte. Dazu kommen monatliche Preisaktionen, Produktangebote für Digital Signage, LED und Pro TV, eine verlängerbare Garantie auf 5 Jahre sowie günstige Finanzierungslösungen.

„Bei Philips Professional Display Solutions arbeiten wir engagiert daran, unseren Partnern das Leben zu erleichtern“, so Franck Racape, Vizepräsident EMEA. „Im Wissen um den immensen Druck und die Herausforderungen, denen all unsere Partner ausgesetzt sind, haben wir beschlossen, unsere Budgets für unsere normalen Marketingaktivitäten in ganz Europa umzuleiten, um ihnen den Wiedereinstieg ins Geschäft zu erleichtern.“

Total Care für das Hotelgewerbe

Speziell für das stark Pandemie-geschädigte Hotelgewerbe hat Philips PDS das „Total Care for Hospitality“-Programm gestartet. Mit dem Lösungspaket sollen Hoteliers neue Zuversicht und neue Gäste gewinnen, indem sie längerfristige Strategien für die Implementierung innovativer Technologien mit unterstützenden finanziellen Lösungen nutzen können.

Neue Leasing- und Finanzierungspaketen bieten beispielsweise die Möglichkeit, den Beginn der Zahlungen um bis zu sechs Monate zu verschieben. Wiederverkäufer können Zubehör und andere Elemente der Installation – einschließlich Halterungen und die Installation selbst – zusammen mit den Philips Hospitality TVs und Displays attraktiv bündeln.

Die Philips MediaSuite TVs erhalten durch Android P-Upgrades der den Zugang zum integrierten Netflix und dem Google-Sprachassistenten ermöglicht. Diese Funktionen liefern mit personalisiertem Zugriff auf den Google Play Store bessere Streaming- und Gaming-Erlebnisse für die Gäste.

Weitere Benefits für das Übernachtungsgewerbe

Darüber hinaus bietet Philips Professional Display Solutions die Option einer Garantieverlängerung auf 5 Jahre für De- und Neu-Installation für die gesamte Hospitality TV- und Digital Signage Produktreihe.

„Als Philips Professional Display Solutions möchten wir Hotels und unseren Partnern im Hotelgewerbe die Unterstützung bieten, die sie benötigen, um wieder erfolgreich ins Business zurückzukehren“, ergänzt Racape. „In sehr schneller Zeit haben wir neue Technologien entwickelt, wie zum Beispiel unsere GuestConnect Fernbedienungs-App und Support-Lösungen wie PPDS Finance Solutions, die unseren Partnern neue Möglichkeiten bieten, die längerfristigen AV-Strategien ihrer Kunden zu realisieren, um ihnen dabei zu helfen, ihr Geschäft jetzt wieder neu aufzubauen und zukunftssicher zu machen.“

Hygienische Steuerung der Hotel-TVs mit GuestConnect

Um den Hygiene- und Sicherheitsanforderungen für das Hotelgewerbe gerecht zu werden, entwickelt Philips PDS die bereits erwähnte Cloud-basierte Fernbedienungs-App, mit der die Gäste ihre Zimmer-TVs mit ihren Smartphones steuern können.

Die PPDS GuestConnect sei eine einfach zu bedienende und absolut sichere App, die beim Hotel-Check-in oder Einschalten des TVs im Zimmer durch einen individuellen QR-Code aktiviert wird. Der Link wird beim Auschecken getrennt und für jeden neuen Gast ein neuer Code generiert.

Weiterhin hat Philips PDS die Verfügbarkeit seiner hygienischeren Fernbedienungen erweitert, die sich durch ein leicht abwischbares und ergonomisches Design mit flachen Tasten auszeichnen. Anthony Tizzard, Business Manager EMEA, sieht in der neuen App, sowie durch die Bereitstellung der neuen Fernbedienungen zuverlässige Alternativen zum bisherigen TV-Komfort im Hotelzimmer.

Personenzählung für ein sicheres Social Distancing

Ein weiteres Element der InSync-Aktion sind die PeopleCount Signage-Lösungen für das Kapazitätsmanagement, die gemeinsam mit Partnern wie Bosch Security Systems und NowSignage entwickelt wurden.

Racape dazu: „InSync ist der neue Weg sowohl für unsere bestehenden Kunden als auch für Neukunden, innovative Lösungen zu entdecken, um ihre eigenen Kunden zu unterstützen und sie durch diese neuen und finanziell schwierigen Zeiten zu führen und das Geschäft für die AV-Branche und darüber hinaus voranzutreiben.“

Mehr Informationen zu Philips PDS InSync, PeopleCount, Total Care und die Registrierung zu „Unlocked“ finden sich unter den entsprechenden Links.