Auch bei Kindermann hat man einen erhöhten Bedarf an großformatigen Displays festgestellt, nicht zuletzt durch Digitalisierungsmaßnahmen in den unterschiedlichsten Branchen. Nun erweitern die Franken ihre Produktpalette mit den Digital-Signage- und Multi-Touchdisplays von Philips (PPDS).

Beim AV-Distributor lobt man die mehr als 40 Jahren Erfahrung des Philips-Teams. Es bringe ausgeprägtes Wissen über die Anforderungen von Unternehmen an moderne Konferenzraumeinrichtungen in die Kooperation ein. Laut Kindermann zeichnen sich die Produkte durch ihre Konnektivität, intelligente Funktionen sowie eine ultrahohe Bildauflösung aus. So können die Anwendungen durch das rahmenlosen Designs der LED-Displays beliebig skaliert werden. Zudem lassen sie sich leicht in bestehende Systeme integrieren, da sie sowohl über kabelgebundene als auch drahtlose Verbindungsmöglichkeiten verfügen.

Timo Meißner, Geschäftsführer bei Kindermann freut sich über die Zusammenarbeit mit PPDS, da der Hersteller die Anforderungen der Distribution bestens verstehe. "Mit dem Anspruch, stets innovative und nachhaltige Lösungen zu erschaffen, ergänzen die Philips Professional Display Produkte unser bestehendes Sortiment perfekt", bemerkt Meißner. Dank dieser Kooperation könne man den Händlern noch mehr Alternativen an Digital Signage- und Display-Lösungen zur Verfügung stellen.

