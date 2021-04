Das auf Themen rund um Internetbetrug, Phishing und Spam spezialisierte Nachrichtenportal Mimikama warnt vor einer neuen Phishing-Well, die sich gegen Kunden der Volksbank richtet. Demnach verschicken Cybergangster derzeit vermehrt Kurznachrichten/SMS die vorgeben, von der Volksbank zu stammen. In der SMS steht, dass eine wichtige Nachricht der Volksbank auf den Empfänger warte. Um diese Nachricht zu lesen, müsse der Empfänger auf den Link www.Volksbank-notwendige-Nachricht.com in der SMS tippen.



Die Handynummern, an die die gefälschten SMS geschickt werden, stammen wohl aus geleakten Daten im Darknet oder wurden von Datenhändlern erworben, vermutet Mimikama. Die SMS werden sicherlich nicht gezielt nur an Volksbank-Kunden verschickt, sondern wahllos nach dem „Streubombenprinzip“ an alle vorhandenen Telefonnummern verschickt. In der Hoffnung, dass sich darunter auch Volksbank-Kunden befinden, die dann in die Falle tappen.



Der mitgeschickte Link führt nicht zur Webseite der Volksbank, sondern zumindest bei deutschen Nutzern zu einer täuschend ähnlich gemachten Fakeseite. Dort soll man sich mit den Zugangsdaten für das Online-Banking der Volksbank anmelden.



Wer sich dort tatsächlich anmeldet, muss nach dem Login „neue Bedingungen für das Onlinebanking“ akzeptieren. Kurioserweise ist in diesen Text von einem Avalkonto die Rede - möglicherweise verwechselten die Angreifer die Texte von unterschiedlichen Phishing-Attacken, wie Mimikama vermutet. Danach soll der Kunden weitere Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer etc. eingeben. Es handelt sich also um einen klassischen Phishing-Angriff.



Wer bereits auf diesen Betrug hereingefallen ist, sollte sofort seine Volksbank informieren und sein Online-Banking sperren lassen. Außerdem sollten bei der Polizei Anzeige erstattet werden.