Nach knapp fünf Jahren an der Spitze des Hartmannsdorfer Distributors Komsa wird Pierre-Pascal Urbon das Unternehmen verlassen. Wie Komsa mitteilt, habe Urbon dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er für eine nochmalige Verlängerung seiner Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Der bisherige Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand verlasse die Komsa AG zum 31. März 2025 "in bestem Einvernehmen".

Ab 1. April 2025 rücken dann Toni Burger und Ronny Tischer in den Vorstand auf. Toni Burger wird als Finanzvorstand die Bereiche Finance, IT, Legal & Compliance verantworten. Ronny Tischer wird für das Dienstleistungsgeschäft, in dem das DaaS-Geschäft gebündelt ist, zuständig sein. Toni Burger und Ronny Tischer verfügen laut Komsa über langjährige Managementerfahrung in ihren jeweiligen Bereichen und gehören seit 2020 dem Executive Management Committee der des Distributors an.

Ab dem 1. April 2025 setzt der Vorstand damit aus Steffen Ebner (Vorstand Distribution), Ronny Tischer (Vorstand Services) Toni Burger (Vorstand Finance, IT, Legal & Compliance), Sven Mohaupt (Vorstand Operations), und Katrin Haubold (Vorstand People & Culture) zusammen.

Was die Aufsichtsratsvorsitzende Kerstin Grosse zum Urbon-Abgang sagt und was der scheidende CEO künftig machen will, erfahrt Ihr auf der nächsten Seite: