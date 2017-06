Die Pilot Computerhandels GmbH und die eBlocker GmbH starten ab sofort ihre Zusammenarbeit für die beiden Lösungen eBlocker Pro und eBlocker Family. Dabei handelt es sich jeweils um ein smartes Gerät, das sich per Plug & Play in das Heimnetzwerk einbindet und die Privatsphäre über sämtliche an das Netzwerk angeschlossene Endgeräte schützen soll. Die Version Family schützt zudem Kinder und Jugendliche zusätzlich beim Surfen vor unerwünschten Inhalten.

Mit flexiblen Einstellmöglichkeiten soll das Kästchen "Made in Germany" die Sammlung persönlicher Daten durch Internetkonzerne und anderen Datenkraken verhindern. Somit könne auch kein Nutzerprofil erstellt werden, wirbt der Distributor. Den eBlocker Pro und eBlocker Family gibt es jeweils mit einem Jahr oder mit lebenslangem Update.

Christian Bennefeld, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der eBlocker GmbH, erklärt: "Mit dem eBlocker wird anonymes Surfen mit einem Klick Realität. Erst die Kombination von Blockieren der Datensammler und Anonymisieren der IP-Adresse bietet umfassenden Schutz der Privatsphäre im Internet. Denn die gehört den Nutzern und nicht den Internet-Konzernen."

Axel Krämer, Produktmanager bei Pilot Computer ergänzt: "Mit eBlocker lässt sich endlich die Privatsphäre wiederherstellen. Viele Menschen scheinen sich der Datensammlung nicht recht bewusst zu sein. Mit dieser Kooperation möchten wir ein Stück weit zur Aufklärung beisteuern, in dem wir unseren Fachhändlern ein Produkt an die Hand geben, das vom Endkunden ganz einfach zu installieren ist und keine besonderen technischen Kenntnisse erfordert. So ein Rundumschutz war bisher nur technisch Versierten vorbehalten. Jetzt kann jeder, der es möchte, seine Privatsphäre im Internet schützen." (KEW)

