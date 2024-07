Google und Samsung haben nicht nur gute Flaggschiffe, sondern auch gute Mittelklasse-Smartphones im Angebot. In unserem Vergleichstest lassen wir das Pixel 8a und das Galaxy A55 gegeneinander antreten. Beide Geräte kämpfen mit beeindruckender Hard- und Software um die Aufmerksamkeit der potenziellen Käufer. Wir finden anhand der Spezifikationen heraus, welches Smartphone die bessere Investition ist.

Unterschiede zwischen dem Pixel 8a und dem Galaxy A55

Design und Verarbeitung

Sowohl das Pixel 8a als auch das Galaxy A55 zeichnen sich durch ein modernes Design mit schmalen Rändern und eleganten Oberflächen aus. Das Pixel 8a ist mit seinen Abmessungen von 152,4 × 73,6 × 10,1 Millimetern und einem Gewicht von 192 Gramm kompakt und liegt gut in der Hand. Es verfügt über ein raffiniertes Design mit abgerundeten Kanten, einer matten Rückseite und einem polierten Aluminiumrahmen.

Mit Gorilla Glass 3 und der Schutzklasse IP67 ist es spritzwassergeschützt und staubdicht. Das macht es zum bisher widerstandsfähigsten Smartphone aus Googles a-Serie. Es führt mit "Aloe" und "Bay" zwei neue Farben ein, neben den traditionellen Optionen "Porcelain" und "Obsidian". Das 256-Gigabyte-Modell ist jedoch nur in "Obsidian" erhältlich.

Das Galaxy A55 misst 161,1 × 77,4 × 8,2 Millimeter und wiegt 213 Gramm. Damit ist es etwas größer als das Pixel 8a. Das Smartphone ist hochwertig verarbeitet und verfügt über einen Aluminiumrahmen und eine Glasrückseite. Es zeichnet sich außerdem durch ein einzigartiges, erhöhtes Gehäuse-Element für die Power- und Lautstärketasten aus.

Das Galaxy A55 ist mit Gorilla Glass Victus+ ausgestattet und hat ebenfalls die IP67-Einstufung für Wasser- und Staubschutz. Das A55 ist in verschiedenen Farboptionen erhältlich, darunter "Awesome Iceblue", "Awesome Navy", "Awesome Lilac" und "Awesome Yellow".

Während das Pixel 8a in einer Reihe von leuchtenden Farben verfügbar ist, bietet das Galaxy A55 eher gedeckte Optionen. Welche Farben Sie besser finden, ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. In dieser Runde steht es zwischen den beiden Smartphones also noch unentschieden.

Bildschirm & Lautsprecher

Beide Geräte verfügen über beeindruckende OLED-Bildschirme mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Sie sorgen für eine flüssige und scharfe Darstellung. Das Pixel 8a bietet ein 6,1-Zoll-Panel mit FHD+-Auflösung, während das Galaxy A55 mit einem größeren 6,6-Zoll-FHD+-Display noch einen Schritt weitergeht.

Während das Galaxy A55 die gleiche Helligkeit von 1.000 Nits wie das A54 aufweist, ist das neue Actua-Display des Pixel 8a 40 Prozent heller als das seines Vorgängers Pixel 7a. Beide Bildschirme sind sehr hell, sodass Ihre Entscheidung davon abhängt, welche Displaygröße Ihnen besser gefällt.

Was die Lautsprecher angeht, so bieten beide Smartphones ein Stereo-Set-up, wobei das A55 eine ordentliche Klarheit liefert. Diese Runde ist eine knappe Entscheidung, aber das Pixel 8a hat um Haaresbreite die Nase vorn.

Technische Daten & Leistung

Das Pixel 8a wird vom neuesten Google Tensor G3 Chip angetrieben und ist mit vielen der KI-Funktionen wie das Pixel 8 und Pixel 8 Pro ausgestattet. Dazu gehören Best Take und der Audio Magic Eraser. Mit dem zertifizierten Titan M2 Sicherheitschip und dem integrierten VPN bietet es außerdem zusätzlichen Schutz vor Bedrohungen.

Das Pixel 8a setzt auf 8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Beim Kauf haben Sie die Wahl aus 128 oder 256 Gigabyte internem Speicher. Einen Micro-SD-Slot für die Speicher-Erweiterung gibt es jedoch nicht.

Samsung verbaut im Galaxy A55 den Exynos 1480-Chip, ein Upgrade seines Vorgängers, der dank seiner höheren Taktrate und des energieeffizienten 4-Nanometer-Fertigungsverfahrens eine flüssigere Leistung bietet. Unterstützt von 8 Gigabyte Arbeitsspeicher bietet das Smartphone eine bessere Leistung in CPU-Benchmarks als das Galaxy A54 und übertrifft auch Konkurrenten wie das Google Pixel 7a.

Die Ergebnisse des Pixel 8a müssen wir jedoch noch abwarten. Bei der GPU-Leistung bleibt es leicht zurück, sodass es sich zwar für alltägliche Aufgaben eignet, aber nicht ideal für intensive Spiele ist. Das Gerät bietet Speicheroptionen von 128 oder 256 Gigabyte, mit der Möglichkeit, diesen über einen Micro-SD-Steckplatz zu erweitern. Mit 5G-Konnektivität, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E und NFC sind beide Smartphones auch bei der Konnektivität für Mittelklassegeräte gut ausgestattet.

Was die reine Leistung angeht, können wir noch keine finale Aussage treffen. Wenn wir uns jedoch frühere Modelle ansehen, können wir einige Schlüsse ziehen. In unserem Geekbench 5 Multicore-Test erhielt das Pixel 7a mit Tensor G2 2.720 Punkte. Das Galaxy A54 mit Exynos 1380 setzte sich jedoch mit einer Punktzahl von 2.852 an die Spitze. Im Gegensatz dazu erreichten das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro, die beide den gleichen neuen Tensor G3 wie das Pixel 8a haben, 2.197 bzw. 3.110 Punkte.

Betrachtet man den Unterschied zwischen den Vorgängern und die Tatsache, dass das Pixel 8 eine deutlich niedrigere Punktzahl als das A54 erhielt, kann man davon ausgehen, dass das auch bei dieser Generation der Fall sein wird. Erwarten Sie also eine ähnliche Leistung zwischen dem Pixel 8a und dem Galaxy A55, wobei die konkreten Benchmark-Ergebnisse noch ausstehen.

Kameras

Auf dem Gebiet der Smartphone-Fotografie haben sich sowohl Google als auch Samsung in den vergangenen Jahren bewährt - selbst in dieser Preisklasse. Das Pixel 8a verfügt über eine 64-Megapixel-Hauptkamera, die mit einem 13-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv ergänzt wird. Auf der Vorderseite befindet sich eine 13-Megapixel-Selfie-Kamera. Es handelt sich um die gleiche Ausstattung wie beim Pixel 7a. Abgesehen von möglichen Softwareverbesserungen wissen wir also ziemlich genau, was uns erwartet.

Die Hauptkamera des 7a überzeugt bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit scharfen, detailreichen Fotos, mit satten, natürlichen Farben und einem hervorragenden Dynamikumfang. Zu den Herausforderungen gehören gelegentliche Probleme beim Fokussieren im Nahbereich, die durch das Fehlen eines speziellen Makromodus noch verschlimmert werden.

Das Ultraweitwinkelobjektiv ist bei guten Lichtverhältnissen gut, aber die verminderte Detailgenauigkeit und die erhöhte Blendwirkung bei schlechten Lichtverhältnissen sind nicht ideal. Obwohl ein spezielles Teleobjektiv fehlt, bietet die Kamera-App einen zweifachen digitalen Zoom, was nicht schlecht ist.

Wie das 7a unterstützt auch das Pixel 8a 4K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde über alle Objektive hinweg, wobei die Hauptkamera 60 Bilder pro Sekunde liefert.

Das Galaxy A55 setzt auf eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die von einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einem 5-Megapixel-Makroobjektiv unterstützt wird. Auf der Vorderseite befindet sich eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera. Die Kameraanordnung ist dieselbe wie beim Galaxy A54. Während die Hauptkamera bei guten Lichtverhältnissen detaillierte Bilder mit leuchtenden Farben liefert, sind Nachtaufnahmen etwas körnig und weich. Die Ultrawide-Kamera hingegen bietet Vielseitigkeit, ist aber im Vergleich zum Hauptsensor nicht so konsistent.

Die Makrokamera liefert passable Nahaufnahmen. Wir halten diese Kamera jedoch für überflüssig. Trotz des Fehlens eines dedizierten Teleobjektivs sind die Zweifach-Zoom-Aufnahmen dank der Zuschneidefunktion solide. Die Frontkamera nimmt natürlich wirkende Selfies mit guter Motivdefinition und Hintergrundunschärfe auf. Die Videoaufzeichnungsmöglichkeiten umfassen 4K bei 30 Bildern pro Sekunde oder 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde.

Beide Systeme können beeindruckende Aufnahmen machen. Die softwarebasierte Bildverarbeitung der Pixel-Smartphones könnte Google jedoch einen Vorsprung ermöglichen.