Gegründet wurde die Systemhausgruppe Valley IT 2022, und benannt ist sie nicht etwa - in Anspielung auf Silicon Valley - nach einem bestimmten Tal, sondern nach der oberbayerischen Gemeinde Valley, 35 Kilometer südlich von München, zugleich Hauptsitz des Valley IT-Gründungsmitglieds Weiss IT Solutions.

Ein Mitglied der Valley IT-Gruppe ist PKN Datenkommunikations GmbH. 1995 gegründet, beschäftigt der Managed Service Provider mittlerweile 80 Mitarbeiter. Nun ist das Berliner Unternehmen eine Kooperation mit dem indischem IT-Dienstleister HCL eingegangen. Genauer gesagt ist KPNs Vertragspartner die HCLSoftware, einer Tochter des indischen Konzerns, und es geht um deren Endpoint-Management-Plattform HCL BigFix.

Diese möchte KPN nun auch in das eigene Lösungsportfolio einbauen, um dadurch die Valley-IT-Kunden mehr IT-Management-Tools anzubieten, damit diese wiedeum ihre eigene IT-Infrastruktur besser in Griff kriegen und wirksamer gegen Cyber-Attacken absichern können.

Für den PKN-Geschäftsführer Tarek El-Sharkawy bringt die Zusammenarbeit mit dem indischen IT-Konzern viele Vorteile mit sich: "HCL BigFix ergänzt unser bestehendes Angebot perfekt und wird unseren Kunden helfen, ihre IT-Infrastrukturen effizienter und sicherer zu verwalten."

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

PKN-CIO Björn Köppe ergänzt: "Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt in unserer Unternehmensstrategie, um weiterhin als führender Berliner Managed Service Provider in Deutschland zu wachsen. Mit HCLSoftware haben wir einen Partner gewonnen, der große Expertise und ein breites Netzwerk mitbringt."

Natürlich freut sich auch HCLSoftware über den Deal, wie DACH-Chef Thomas Zeizel betont: "Die Zusammenarbeit mit PKN ist für uns von großer Bedeutung, da wir unsere Präsenz in der DACH-Region weiter ausbauen möchten. PKNs umfassende Expertise und ihr tiefes Verständnis des deutschen Marktes machen sie zu einem idealen Partner für uns", so der Deutschland-Repräsentant von HCLSoftware weiter.



Mehr zu Systemhäusern:



Schwarz Digits mit Adesso

IT-Dienstleister wachsen weiterhin zweistellig

11. dbc-Partnertag in Hamburg

Converge unter den Top-25-Systemhäusern in Deutschland

Neue Community innerhalb der Compass Gruppe