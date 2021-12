Unsere Arbeitswelt hat sich vollständig gewandelt. Um effektiv im Büro und im Home-Office zu kommunizieren, braucht es neue Lösungen - wie Microsoft Teams. Für eine ganzheitliche Kommunikation, also interne und externe Business-Telefonie mit Team-Messaging und Online-Meetings in einer einzigen Anwendung, ist eine Integration von MS Teams in die Telefonanlage notwendig. Für viele größere und kleinere Reseller stellt sich deshalb die Frage: Wie kann ich die Telefonie in allen MS-Teams-Clients für meine Endkunden umsetzen?

Genau dafür hat Placetel eine erprobte und sehr einfache Lösung. Die Cloud-Telefonanlage von Placetel bietet Nutzern über 150 professionelle Telefonie-Funktionen zum kleinen Preis. In Kombination mit der MS-Teams-Integration von Placetel lässt sich die Kommunikationsplattform so zu einer vollwertigen Telefonanlage aufrüsten. Durch die Erweiterung von MS Teams um sämtliche professionelle Funktionen der umfassenden Cloud-Telefonanlage von Placetel sorgen Partner für beste Erreichbarkeit auf allen Geräten. Denn die Integration unterstützt alle Microsoft-Teams-Clients, egal ob am Desktop oder mobil.

Automatisierter Einrichtungsprozess

Mit Placetel profitieren die Partner von einer simplen Einrichtung in nur wenigen Minuten. Grund dafür: ein komplett automatisiertes Setup ohne manuelle Konfiguration. Mit wenigen Klicks wird der jeweilige Microsoft-365-Account mit der Telefonanlage verbunden - fertig! Damit bietet Placetel eine effiziente Integration der Telefonie in MS Teams, die es sowohl großen, als auch kleineren Partnern ermöglicht, sie in kürzester Zeit bei ihren Kunden einzurichten. Diese können ohne lange Wartezeiten mit der umfassenden Business-Telefonie starten.

Weitere Vorteile der Placetel Integration für MS Teams

Darüber hinaus müssen Placetel-Partner keine zusätzliche Hardware zwischen die Lösungen schalten. Die gesamte Hardwaretechnik bleibt bei Placetel. Auch ein Session Border Controller (SBC) ist nicht erforderlich. Placetel übernimmt für einen Client alles - ganz egal, ob Desktop, Tablet oder Smartphone. Außerdem müssen Reseller keinen Server aufsetzen oder eine Lösung hosten - auch Services müssen sie nicht selbst anbieten. Das heißt, Wartung, Monitoring und Bereitstellung für ihre Endkunden entfällt, was besonders kleinere Partner sehr entlastet.

Umfangreiche Telefonie-Funktionen für Endkunden

Mit der MS-Teams-Integration können Endkunden über Microsoft Teams auch ins öffentliche Telefonnetz telefonieren und die zahlreichen Funktionen der Placetel-Telefonanlage nutzen. Anrufe in MS Teams lassen sich dabei sowohl am Desktop als auch auf dem Handy per App initiieren oder annehmen. Zu den wichtigsten Funktionalitäten zählen Konferenzen, Sprachmenüs, E-Fax und mehr.

Viele gute Gründe für eine Partnerschaft mit Placetel

Langjährige Erfahrung im Bereich Cloud-Telefonie zeichnen Placetel aus. Von Anfang an setzte das Unternehmen auf Kommunikationslösungen, speziell zugeschnitten auf den Bedarf kleiner und mittlerer Unternehmen. Heute reicht das breite Produktportfolio von der klassischen Cloud-Telefonie bis zur vollwertigen Collaboration Suite, die über die Telefonie hinaus auch Team-Messaging und Online-Meetings in einer Anwendung vereint. Dabei können Drittanwendungen, wie MS Teams oder CRM-Systeme problemlos integriert werden. Auch eine Mobilfunkerweiterung ist über Placetel Mobile möglich. Vereint in einer All-in-one-Lösung entsteht so die Grundlage für hybrides Arbeiten und New Work.

Mit Placetel erfüllen Reseller die Bedürfnisse ihrer Kunden nach moderner Kommunikation aus der Cloud. Damit die Partner ihr volles Potenzial ausschöpfen können, schult sie Placetel in umfangreichen Trainings an Standorten in ganz Deutschland und virtuellen Online-Seminaren. Die Placetel-Partnerschaft bietet ihnen außerdem attraktive Lifetime-Provisionen nicht nur auf die Telefonanlage, sondern auch auf die MS-Teams-Integration.

Profitieren Sie von den Vorteilen des Placetel-Partnerprogramms und einem zukunftssicheren Kommunikations-Portfolio, inklusive MS-Teams-Integration - werden Sie jetzt Partner!

Mehr Infos zu unserem Partner-Programm