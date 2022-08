Formal ist Placetel eine 100-prozentige Cisco-Company, doch die Vertriebskanäle sind nach wie vor weitgehend getrennt. Beim Verkauf der TK-Lösungen von Placetel werden die deutschen Reseller von vier Distributoren unterstützt: Ingram Micro, Tadiplus, Michael Telecom und Municall. Darüber hinaus hat auch Synaxon für Placetel den Status eines Distributors.

Im Gespräch mit ChannelPartner wies Helmut Freytag, Head of Channel Sales bei Placetel, auf die im Frühsommer 2022 erfolgreich durchgeführte Partner-Roadshow in fünf Städten hin - in Köln, Hamburg, Berlin, München und Stuttgart. An dieser Roadshow haben insgesamt 250 Teilnehmer von 200 Placetel-Partnern teilgenommen. Laut Freytag waren manche der Locations sogar überfüllt, mit so einem Andrang habe man nicht gerechnet.

Ihr Kommen dürften die meisten Partner nicht bereut haben, immerhin präsentierte ihnen der Hersteller auch die Möglichkeit, die TK-Anlagen von Placetel in Microsoft Teams zu integrieren. Damit stellte der Anbieter immerhin seine weitgehende Unabhängigkeit von Cisco unter Beweis, denn der Netzwerkhersteller würde höchstwahrscheinlich seine eigene UCC-Lösung Webex präferieren.

» ChannelPartner Kongress 2022 Auf dem ChannelPartner Kongress am 7. und 8. September 2022 in Düsseldorf werden Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen teilen und gemeinsam Lösungswege skizzieren. Der Ausblick auf die künftige Marktentwicklung über 2022 hinaus mag ambitioniert sein – dennoch wollen wir ihn wagen und dafür Ideen und Impulse geben.

Mehr Infos hier!

Darüber hinaus zeigte Placetel auf der Partner-Roadshow "Placetel Go" - ein Komplettpaket bestehend aus der Cloud-Telefonanlage Profi Complete, den dazugehörigen Smartphones (iPhones 11/13 bzw. Samsung Galaxy S21) samt Mobilfunkvertrag, dem Mobile Device Managment "Cisco Meraki" plus Geräteschutz, also einer Art Versicherung, die im Falle des Verlustes, des Defektes oder des Diebstahls des Endgeräts dafür sorgt, dass der unglückliche Anwender möglichst rasch ein Ersatz-Smartphone erhält. Das "Placetel Go"-Paket gibt es bereits ab 59 Euro monatlich pro User.

Aber Placetel "verleiht" nicht nur Apple- und Samsung-Smartphones, sondern natürlich auch Cisco-Hardware, etwa die bekannten Tischtelefone, Headsets oder Webex Devices wie Boards oder Kameras. Auch für diese Geräte offeriert Placetel einen kostenloser Austausch-Service für defekte Endgeräte während der gesamten Mietzeit.

Außerdem wurde auf der Partner-Roadshow das neue Partnerportal von Placetel präsentiert. Der Hersteller hat eigenen Angaben zur Folge die Bedienbarkeit des Portals erleichtert und neue Funktionen hinzugefügt. So können Placetel-Partner dort nun mehrere Angebote pro Kunde unterbringen - damit ist ein oft geäußerter Wunsch der Reseller in Erfüllung gegangen.

Ferner stellte der Anbieter den Partnern auf der Roadshow sein gesamtes Channel-Team vor. Denn die Reseller möchte Placetel nun kontinuierlich und vollumfassend betreuen - mit Werbekostenzuschüssen, mit weitergegebenen Kundenanfragen ("Leads"), mit Marketing-Kampagnen, mit technischen und vertrieblichen Schulungen und mit Hilfestellung bei von Partnern durchgeführten Kunden-Events.

Und es soll nicht nur bei einer Partner-Roadshow bleiben, über das ganze Jahr hinweg möchte Placetel mit seinem Channel in Kontakt bleiben - in Form von regionalen Stammtischen oder in regelmäßig stattfindenden digitalen Meetings. Einen Partnerbeirat gibt es auch - dieser hat dem Hersteller wertvollen Input bei der Erstellung des neuen Partnerprogramms gegeben.

Schnelles Onboarding für neue Placetel-Partner

Im Gespräch mit ChannelPartner wies Freytag auch noch ausdrücklich darauf hin, wie einfach es sei, neuer Placetel-Partner zu werden: "Der Onboarding-Prozess erfolgt komplett digital und dauert nicht länger als 15 Minuten", betonte der Channel-Chef.

Doch nicht nur Reseller als Vertriebspartner sind bei der Cisco-Company gefragt, sondern auch ISVs (Independent Software Vendors, unabhängiger Softwarehäuser). Entwickler können nämlich ihre Apps auch in dem Placetel App Store platzieren. Damit werden diese Apps auch über den Placetel-Channel vertrieben und die ISVs partizipieren an den daraus gewonnen Einnahmen. Zu den beliebten im Placetel App Store abgerufenen Apps zählen laut Freytag Microsoft Teams, Salesforce, HubSpot sowie ERP- und CRM-Software. Sowohl die ISVs und Reseller vertreiben ihre Lösungen im Managed Service-Verfahren, das heißt, sie erhalten ihre Vergütung von Placetel monatlich ausbezahlt.



Mehr zu Placetel:

Vorteile für Reseller

Business-Telefonie über Microsoft Teams

Näher an Cisco gerückt

Remote Working

Helmut Freytag