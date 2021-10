Gleichzeitig offeriert Plusserver auf diese Weise Bechtle-Kunden eine attraktive Alternative zu den Angeboten der großen Hyperscaler. Denn sowohl die Pluscloud (auf VMware-Basis) als auch die Pluscloud open (auf Basis von Open Stack) sind EU-DSGVO-konform. Auch die damit angereicherten Managed Services von Bechtle können Interessenten nun direkt über im Bechtle Clouds Marketplace anfordern.

Deutschlands größtes Systemhaus arbeitet schon seit längerem mit Plusserver zusammen. Die Lösungen des Kölner Rechenzentrumsbetreibers sind bereits ein wesentlicher Bestandteil eines datensouveränen Cloud-Angebots, das Dataport gemeinsam mit Bechtle bei einigen Kunden der öffentlichen Hand bereits unterbreitet hat. Durch die nun offiziell besiegelte Partnerschaft zwischen dem Systemhaus und dem Cloud Service-Provider kann die Bechtle AG die Pluscloud nun all ihren Kunden anbieten. Durch den Einsatz von Open-Source-Technologien sind die Plattformen von Plusserver auditierbar und mit diversen Zertifizierungen versehen, etwa mit ISO9001, 27001, PH9.860.1, PCI-DSS und BSI-C5.

Melanie Schüle, Geschäftsführerin von Bechtle Clouds, begrüßt die engere Kooperation mit dem deutschen Cloud-Anbieter: "Wir schätzen die Partnerschaft mit Plusserver außerordentlich und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Als deutscher Cloud Service Provider mit DSGVO-konformen Lösungen adressiert Plusserver die Bedürfnisse vieler Kunden. Damit erweitern wir unser Cloud-Portfolio um einen weiteren überaus attraktiven Anbieter."

Alexander Wallner, seit 1. Juli 2021 CEO von Plusserver, kann mit dem Vertragsabschluss seinen ersten großen Coup vermelden: "Wir freuen uns sehr, mit Bechtle einen großartigen Vertriebspartner an unserer Seite begrüßen zu dürfen. Als Deutschlands größtes IT-Systemhaus weiß man dort um die Notwendigkeit von Multi-Cloud-Lösungen und kennt gleichzeitig die hohen Datenschutz-Ansprüche der Kunden in der DACH-Region" (Deutschland, Österreich, Schweiz, Anm. d. Red.)

