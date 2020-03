Mit der Anfang März 2020 gegründeten PlusServer Basis GmbH erweitert die Gruppe ihr Geschäft im Bereich Enterprise IT des deutschen Mittelstands. Als Plattform für sämtliche SAP-Applikationen ist sie auf den Betrieb von SAP-Basis inklusive Infrastruktur spezialisiert und kann so ein vollumfängliches SAP-Outsourcing in der Cloud anbieten.

Beratung, Implementierung und S/4HANA-Migrationen sind ebenfalls Teil des Angebots. Damit will PlusServer Basis als starker Partner für die digitale Transformation auftreten. Mit Igor Altach als Geschäftsführer und Lars Busch als Director SAP, beide von der Exeon Consulting GmbH & Co. KG, konnte die PlusServer-Gruppe zwei erfahrene Experten aus der SAP-Szene gewinnen, die ihre SAP-Expertise mit professionellen Cloud-Diensten bündeln sollen.

Gleich die komplette Führungsspitze geholt

„Mit dieser Neugründung betreten wir für die Gruppe ein Wachstumsfeld und sind in der Lage, unsere Markt- und Wettbewerbsposition sogar noch zu erweitern", erklärt Dr. Oliver Mauss, CEO der PlusServer-Gruppe. „In ihrer Cloud-Strategie sind SAP-Anwendungen für viele unserer Kunden der nächste logische Schritt. Dieses Bedürfnis können wir nun mit dem Managed-SAP-Basis-Angebot bedienen."

"Die Nachfrage nach Full-Stack-Managed-SAP-Basis-Lösungen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen“, ergänzt Igor Altach. „Die Gründung der PlusServer Basis GmbH als neues Mitglied der PlusServer-Gruppe ist hier der folgerichtige Schritt, um gemeinsam neue Impulse in den Managed SAP Cloud Services zu entwickeln und diesen Markt voranzutreiben.”