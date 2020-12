Die PlusServer GmbH, Managed Cloud Service Provider aus Köln, startet mit Plus.one ein neues Partnerprogramm, bei dem IT-Systemhäuser aus dem umfangreichen Cloud-Portfolio bedarfsgerechte Produkte auswählen können. Agenturen sollen bei anspruchsvollen Web- und E-Commerce-Projekten mit der hauseigenen Entwicklungsplattform entlastet werden. Mit dem Programm will PlusServer auf das gestiegene Bedürfnis der Klientel reagieren, kurzfristig die IT-Strategie anpassen zu können.

Plus.one Partnerprogramm für Systemhäuser

Aus dem Multi-Cloud Stack Plus.io sind passgenaue Produkte für Systemhauskunden auswählbar. Neben der Pluscloud aus deutschen Rechenzentren sind auch dedizierte Server und Co-Locations wählbar. Zudem stehen Cloud-Komponenten wie Plussecurity oder Pluscontainer sowie Managed Services für SAP bereit.

IT-Systemhäusern stehen die drei Partnerschaftsstufen Plus.one authorized, professional und expert mit attraktiven Konditionen zur Verfügung. Autorisierte Vertriebspartner erhalten, neben attraktiver Vergütung, Referral und Joint Sell, Zugriff auf alle Plusserver-Produkte und einen einfachen Marketing Support.

Bei Plus.one professional darf sich der Wiederverkäufer darüber hinaus Zertifizierter Vertriebspartner nennen und bekommt Zugriff auf alle weiterverkaufsfähigen Produkte. Erweiterte Marketing-Unterstützung und ein deutschsprachiger 24/7-Support ergänzen das Angebot.

Der Plus.one expert tritt als Zertifizierter Spezialist auf, erhält zusätzlich das komplette Marketing-Paket, einen persönlichen Partnermanager und profitiert von der Lead-Generierung der PlusServer GmbH.

Plus.one Agenturprogramm

Für Agenturen stellt PlusServer eine leistungsfähige Entwicklungsplattform für anspruchsvolle Web- und E-Commerce-Projekte zur Verfügung. Der Provider entlastet Agenturen bei allen technischen Fragen und arbeitet gemeinsam mit diesen an dem Ziel, erfolgreiche digitale Lösungen zu schaffen. Mit der Pluscloud verbleiben die Daten der Agenturkunden in Europa, sodass auch hohe DSGVO-Anforderungen erfüllt werden können.

Dazu stehen die Cloud-Spezialisten und Branchenexperten 365 Tage und 24/7 ihren Partnern zur Seite. Diese profitieren zudem von passgenauen Cloud-Strategien für mehr Umsatz bei höchster Kosteneffizienz, heißt es weiter aus Köln. Plus.one biete damit ideale Rahmenbedingungen für wertschöpfende Innovation.

Christoph Rütten verantwortet den Partnervertrieb

Mit Christoph Rütten setzt PlusServer auf einen erfahrenen Partner Manager. Er ist seit November 2020 für das Partnerprogramm neu geschaffene Position des Head of Partner Sales an Bord. Rütten hat bereits erfolgreich an weltweiten Partnerprogrammen und deren Gestaltung mitgewirkt, unter anderem bei Unternehmen wie Exasol, Condeco, Check Point oder Astaro, später Sophos.

„Mit unserem Partnerprogramm Plus.one und unserem Multi-Cloud-Produkt Plus.io bedienen wir die Bedürfnisse der Partner, ihre Strategie anzupassen, das Portfolio zu erweitern oder in eigene Lösungen zu integrieren”, sagt Christoph Rütten, Head of Partner Sales bei PlusServer. „Partnerschaft nach Maß und Flexibilität. Gemeinsam wachsen und erfolgreich sein - das ist unser Anspruch.“