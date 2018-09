PNY Technologies, Anbieter von Unterhaltungselektronik und Datenspeicher, stellte auf der IFA 2018 in Berlin Frédéric Pierre als Head of EMEA Consumer Sales vor. Seit August 2018 verantwortet Pierre den Geschäftsbereich Consumer sowie die Retail-, Etail- und Corporate-Aktivitäten in der Region. Er soll mit seiner eSport-Erfahrung zur Weiterentwicklung im Bereich Gaming beitragen.

Neben seinen Tätigkeiten im Channel betreut Pierre eine Vielzahl an Produktgruppen, wie die gesamte Range an Storage-Produkten, Smartphone- und Fotozubehör sowie Komponenten. Außerdem zählen auch der Vertrieb von SSDs, Speichermodulen und die XLR8 Gaming-Reihe mit den speziell für Gamer konzipierten Nvidia GeForce-Grafikkarten zu seinen Aufgaben.

Frédéric Pierre kommt von Logitech, wo er zuletzt das Frankreich-Geschäft leitete. Er verfügt über langjährige Erfahrung in globalen Technologieunternehmen wie Lexibook. In seinen acht Jahren verantwortete er dort zuletzt als EVP den Vertrieb in Europa. Weiterhin kommen elf Jahre in leitenden Positionen bei Microsoft Frankreich hinzu.

"Wir freuen uns, Frédéric Pierre in unserem Team begrüßen zu dürfen", erklärt Jérôme Bélan, EMEA CEO von PNY Technologies. "Seine Erfahrung im eSport- und Technologiebereich ist für uns von großem Wert und wird uns auf unserem Weg zum nächsten Level helfen. Frédérics kreativeIdeen und sein Know-how werden uns dabei unterstützen, PNY als führende Marke im Einzelhandel und im Etail zu positionieren."