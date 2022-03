Der Vorfrühling 2022 kündigt sich mit einer weiteren Übernahme in der nach wie vor hochdynamischen Systemhausszene an: Pohl Consulting, Spezialist für Datenschutz und IT-Compliance, verstärkt den IT-Dienstleister GBC.

Die erst 2020 entstandene GBC Holding GmbH hat sich als IT-Dienstleister auf diese vier Felder spezialisiert:

Cloud Computing und Infrastruktur

Modern Work

T-Outsourcing

Cyber-Security und Compliance.

Mit der Akquisition von Pohl Consulting erweitert die GBC-Gruppe ihr Knowhow auf dem Gebiet der IT-Audits und Compliance-Beratung.

Vom Systemhaus zum Berater

Andreas Pohl hat die Pohl Consulting Team GmbH (PCT) 2009 als ein klassisches Systemhaus gegründet. Zu Beginn führte PCT Virtualisierungsprojekte, Storage und Exchange-Migrationen durch. Im Laufe der Zeit entwickelte Andreas Pohl sein Unternehmen zu einem Beratungshaus im Bereich Cyber-Security und Compliance.

Im Zuge dieser Transformation hat Pohl sich und seine zehn Mitarbeiter fortgebildet - zu Sachverständigen für Standards wie BSI Grundschutz, ISO 27001/ISO 27005, VDA/TISAX, VdS 10000 oder VdS 10010. Mittlerweile zählen Tätigkeiten wie IT-Audits, Zertifizierung, Übernahme der Rolle des externen Datenschutzbeauftragten und die Erstellung von Notfallkonzepten nach Cyberangriffen zum Standard-Repertoire des Beratungshauses. Zu den Kunden von PCT gehören neben einem MDAX-Unternehmen, eine bundesweite, deutsche Kette im Pflegebereich sowie in ihrer jeweiligen Branche jeweils gut bekannte Mittelständler.

Nach der PCT-Übernahme durch GBC behält Pohl seine Position als Geschäftsführer bei. Als Mitglied de GBC-Familie soll er deren künftige Ausrichtung mitbestimmen dürfen: "Nun haben wir einen Partner gefunden, der das Zusammenspiel zwischen unserem Beratungsansatz und der Leistungserbringung im Bereich Netzwerk- und Security-Infrastruktur im Microsoft 365-Umfeld versteht. Damit können wir in den nächsten Jahren gezielt wachsen und weitere Services entwickeln. Für meine Mitarbeiter ergeben sich dadurch neue interessante Perspektiven", so der PCT-Manager, der bereits seit über 35 Jahre in der IT-Industrie tätig ist.

GBC-Geschäftsführer Pascal Bechtel ist stolz, mit Andreas Pohl und seinem Team die Fachleute gefunden zu haben, die die Gruppe dabei unterstützen könnten, den deutschen Mittelstand zu digitalisieren: "In den nächsten Jahren wollen wir den Bereich IT-Compliance, Informationssicherheit, Krisenmanagement, IT-Forensik und Incident Response bei Cyberangriffen gemeinsam mit PCT ausbauen."

PCT ist zweites GBC-Mitglied, 2020 hat die Gruppe den Microsoft Gold Partner Intellecom erworben, ein Unternehmen mit über 20-jähriger Tradition und Schwerpunkt auf dem modernen und sicheren Arbeitsplatz. Mit Intellicom stießen 35 hochausgebildete Fachkräfte zu GBC hinzu, durch die PCT-Akquistítion ist GBCs Mitarbeiterstamm auf nun 50 angewachsen.

Begleitet hat diese Transaktion Oliver Wegner, CEO der Evolution AG. Sein Ziel war es, einen Partner zu finden, der die Stärken von Andreas Pohl richtig einzusetzen weiß. GBC soll dafür bestens geeignet sein: "Ich bin überzeugt, dass die gezielte Erweiterung der heutigen Beratungsmannschaft einen enormen Hebel für die gesamte GBC-Gruppe darstellt."



