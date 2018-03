In den frühen Morgenstunden des 20. März 2018 schlugen die Fahnder zu: Eine Wohnung in Niederkassel und acht Wohnungen in Köln wurden zeitgleich durchsucht. Dabei wurden auch vier Männer festgenommen, die als Drahtzieher eines groß angelegten Fake-Shop-Betrugs gelten.

Die Ermittler wurden aktiv, als sich im Sommer 2017 beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis die Strafanzeigen häuften. Aus dem ganzen Bundesgebiet gingen fast 800 Anzeigen mit einer Schadensumme von über 300.000 Euro ein. Die Gauner hatten unter der Internet-Domain oneupyou.com Elektronikartikel wie Smartphones oder Tablets mit einem Rabatt von 20 bis 25 Prozent angeboten. Die per Vorkasse bezahlten Waren wurden aber nicht geliefert.

Anfang September 2017 wurde daraufhin die Ermittlungsgruppe "Edessa" eingerichtet. Die Nachforschungen ergaben, dass hinter dem Fake Shop eine in Troisdorf registrierte Firma stand. Die Polizei spricht von "langwierige und intensive Ermittlungen", in deren Folge eine bislang vierköpfige Tätergruppe im Alter von 38 bis 53 Jahren identifiziert werden konnte. Die in Köln wohnhaften Männer mit türkischen Wurzeln hatten sich mit gefälschten griechischen Pässen eine falsche Identität zugelegt. Sie eröffneten mit den falschen Personalien Konten, nahmen Kredite, mieteten Räume an und gründeten Firmen.

Computer und Mercedes sichersgestellt

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist dadurch ein weiterer Schaden von über 200.000 Euro bekannt geworden. Anhand der Kontenauswertungen gehen die Ermittler davon aus, dass die Anzahl der Opfer und der Schaden durch den Fake Shop, der auf Betreiben der Polizei umgehend aus dem Netz genommen wurde, deutlich höher ist. Möglicherweise gibt es weitere Geschädigte, die sich nicht bei der Polizei gemeldet haben. Die Geschäftskonten der Firma wurden bereits im Spätsommer 2017 mit einem Gesamtkontostand von über 100.000 Euro gepfändet.

Lesetipp: Verbraucherzentrale und Polizei warnen vor Fake Shops

Bei dem nun erfolgten Polizeieinsatz wurden mehr als 80 Smartphones, Tablets, Computer und Datenträger als Beweismittel beschlagnahmt. Die Auswertung der Geräte dauert noch an. Der beim Einsatz persönlich anwesende ermittlungsführende Staatsanwalt hatte Beschlüsse für einen sogenannten Vermögensarrest vorbereitet. Damit war es den beteiligten Finanzermittlern möglich, Vermögenswerte der Tatverdächtigen zu beschlagnahmen. So konnte einem der Täter gehörender Mercedes SUV im Wert von rund 35.000 Euro sichergestellt werden. Zeitgleich wurden die Privatkonten der Beschuldigten gepfändet. Wieviel Geld sich auf den mehr als 60 Konten befindet, steht noch nicht fest. Den vier Haupttätern wird zum jetzigen Ermittlungsstand schwerer bandenmäßiger Betrug in mindestens 781 Fällen vorgeworfen.