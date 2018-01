Mit Fake Shops im Internet und vermeintlichen Vermietungen von Ferienimmobilien haben Betrüger Kunden um mehrere hunderttausend Euro geprellt. Die erschlichenen Gelder legten sie zum Teil in der Kryptowährung Bitcoin an.

Kriminalinspektion 5 des Polizeipräsidiums Offenburg, zuständig für Cybercrime, und der Staatsanwaltschaft Mannheim, Abteilung Cybercrime, führen die Ermittlungen gegen die Bande. So wird unter anderem gegen drei von vier Beschuldigten wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt.

Drei Beschuldigten wird vorgeworfen, über Internetshops Kunden um rund 300.000 Euro betrogen zu haben. Über professionell gestaltete Internetauftritte wurden Kunden dazu gebracht, im Voraus für Waren zu bezahlen, die sie in der Folgezeit nicht erhielten. Einem weiteren Beschuldigten wird zur Last gelegt, mittels eines Onlineportals zur Vermietung von Ferienunterkünften Kunden um rund 346.000 geprellt zu haben, da er die angebotenen Ferienimmobilien weder überlassen konnte noch dies jemals vorhatte. Dieser Beschuldigte soll sich weiterhin mehrerer Vergehen der Geldwäsche strafbar gemacht haben, indem er seine Bankkonten den drei weiteren Beschuldigten für die Überweisung der mutmaßlich betrügerisch erworbenen Gelder zur Verfügung stellte.

Tausende Euro auf Bitcoin-Trezor

Im Rahmen der Ermittlungen stellten Beamte der Kriminalpolizei Offenburg nun einen Bitcoin-Trezor sicher. Mit diesem kleinen, einem USB-Stick ähnlichen Gerät können Bitcoin-Transaktionen an beliebigen Computern verschlüsselt vorgenommen werden.

Die rund 40 sichergestellten Bitcoins hatten im vergangenen halben Jahr durch den stark schwankenden Bitcoin-Kurs einen Wert von 120.000 bis zu 640.000 Euro. Die beschlagnahmten Bitcoins wurden mittlerweile wieder in Euro getauscht. Laut Polizei Offenburg konnten insgesamt Vermögenswerte von über 400.000 Euro sichergestellt werden.

Lesetipp: Was hinter dem Bitcoin-Boom steckt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde gegen die vier Beschuldigten bereits im September 2017 Haftbefehl erlassen. Zwei Beschuldigte befinden sich seit Ende September 2017 in Untersuchungshaft. Der Haftbefehl gegen einen weiteren sich seit Ende September 2017 zunächst in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten wurde Anfang Januar 2018 gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der vierte Beschuldigte wurde nach der Ausstellung eines Europäischen Haftbefehls Ende November 2017 in Spanien verhaftet und befindet sich mittlerweile seit Anfang Dezember 2017 in Untersuchungshaft.