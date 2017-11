Eine Bande von Cyber-Gaunern ist der Polizei in Tübingen ins Netz gegangen. Die Ermittler wurden auf die Täter aufmerksam, als sich im Juli in der Universitätsstadt Anzeigen häuften, dass hochwertige Artikel mit illegal erworbenen Daten eines Internet-Bezahldienstes bezahlt worden waren.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidiums Reutlingen sprechen in einer Mitteilung von "äußerst konspirativ vorgehenden Tatverdächtigen". So kamen die Fahnder erst nach sehr zeit- und personalintensiven Ermittlungen auf die Spur der Bande. Die sechs Tatverdächtigen im Alter von 22 bis 57 Jahren aus Rottenburg, Tübingen, Reutlingen, Dotternhausen, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart sollen über Schadprogramme oder im Darknet erlangte, gehackte Daten von Account-Inhabern zum Kauf hochwertiger Smartphones, Tablets und Unterhaltungselektronik genutzt haben. Die so erlangten Artikel wurden anschließend gewinnbringend weiterverkauft. Der dabei entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Durchsuchung fördert IT-Waren und Rauschgift zu Tage

Aufgrund der Fahndungsergebnisse beantragte die Staatsanwaltschaft Tübingen beim Amtsgericht entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Beschuldigten mit Unterstützung der örtlich zuständigen Polizeidienststellen fanden und beschlagnahmten die Ermittler zahlreiche, betrügerisch erlangte, hochwertige Mobiltelefone sowie weitere elektronische Geräte wie PCs, Laptops und Speichermedien. In der Wohnung zweier 22- und 23-jähriger Tatverdächtiger in Rottenburg stießen die Fahnder zudem noch auf mehrere hundert Gramm Marihuana und Amphetamine, die teilweise bereits verkaufsfertig verpackt waren. Zudem beschlagnahmten sie weitere "dealertypische Utensilien", die den Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln nahelegen. Alle Beschuldigten wurden vorübergehend festgenommen. Bis sie sich gegebenenfalls gerichtlich verantworten müssen, befinden sie sich wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen dauern laut Polizei und Staatsanwaltschaft noch an.