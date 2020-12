Die Technologie, die auf "Deep Learning"-Methoden basiert, soll beispielsweise bei Dauerlauftests Störgeräusche zuverlässig und präzise erkennen. Die Künstliche Intelligenz kann so Entwicklungsingenieure entlasten, die bei solchen Prüfungen anwesend sein müssen. Der Assistent soll Fehler präzise dokumentieren und die Ursachenanalyse vereinfachen.

"Mit 'Sounce' können wir die Geräuschentwicklung von Bauteilen unter Belastung rund um die Uhr und bei unterschiedlichsten Bedingungen verlässlich überprüfen. Dadurch verbessern wir die Analysemöglichkeiten in frühphasigen Komponentenversuchen", erklärt Patricia Rennert, Head of Industry Solutions der Porsche Digital. Mittels der auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Akustikprüfung will Porsche über vielfältige Anwendungsfälle hinweg die Qualität steigern und die Kosten senken.

Die Technologie basiere auf dem Prinzip der Anomalie-Erkennung und soll sich in verschiedenen Bereichen anwenden lassen, erklärt Porsche Digital. So soll der Einsatz vor allem in Prüfsituationen, bei denen eine Vielzahl unterschiedlicher akustischer Signale eine Analyse allein durch das Gehör erschweren, möglich sein.

Porsche Digital entwickelte die Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) gemeinsam mit dem Entwicklungsressort der Porsche AG. "'Sounce' unterstreicht eindrucksvoll die Möglichkeiten, die sich vor allem durch unsere Deep-Tech-Experten bieten", erklärt Mattias Ulbrich, Chief Executive Officer der Porsche Digital GmbH.

Nach dem Piloteinsatz sei die Lösung auch für Externe nutzbar. Anfragen können über die Website www.sounce.io gestellt werden. (rs)