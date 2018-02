Am Montagmorgen gleich zu Messebeginn der ISE in Amsterdam rückte die niederländische Exekutive an. Ihr Auftrag: Am Kindermann-Stand die Wireless Presentation-Lösung Klick & Show sicherzustellen. Das fränkische AV-Unternehmen soll dieBarco-Lösung ClickShare kopiert und damit Patente verletzt haben.

Kindermann wiederum versichert, dass Klick & Show eine Eigenentwicklung sei, die keinerlei Barco-Patente verletze. Allerdings hatte man wohl eine Aktion seitens Barco erwartet und sich juristisch abgesichert. Als der Gerichtsvollzieher auf der ISE am Kindermann-Stand in Halle 5 auftauchte, konnten die Verantwortlichen ein Papier präsentieren, dass die Sicherstellung verhinderte. Der Amtmann zog unverrichteter Dinge wieder ab, da er laut Kindermann "keine Beweise für eine Patentrechtsverletzung" feststellen konnte.

Verfrühte Pressemitteilung

Barco hatte aberschon eine entsprechende Pressemitteilung verbreitet. Man habe den Gerichtsvollzieher angewiesen, Beweise zu sammeln, die für eine Patentrechtsklage in den Niederlanden, Deutschland und anderen Vertriebsgebieten verwendet werden können.

Die Klick & Show-Lösung verblieb aber am Kindermann-Stand und konnte auch während der gesamten Messedauer besichtigt werden. "Wir respektieren das geistige Eigentum anderer Markteilnehmer", bekräftigt Jens Zechmeister, Market Development Manager bei Kindermann. Man habe während der Entwicklungsphase von Klick & Show umfangreich Recherchen bezüglich der betroffenen Patente durchgeführt.

Wer nun wessen geistigen Eigentums verletzt hat, müssen nun wohl die Gerichte klären. Der Versuch Barcos, zu verhindern, dass Kindermann seine Präsentationslösung auf der ISE zeigen kann, ist jedoch gescheitert.