Die Pandemie hat die Business-Modelle vieler Channel-Partner kräftig durcheinandergewirbelt. Diejenigen Unternehmen, deren Kunden vorwiegend in den Bereichen Kultur und Events anzutreffen sind, erlebten extrem starke Einbrüche. Wogegen andere Bereiche weit weniger betroffen waren; manche konnten sogar Zuwächse verzeichnen.

Doch unabhängig davon wird neues Business auch häufig genug dadurch blockiert, dass es für viele Aufgabestellungen keine passenden IT-Systeme gibt. Gerade beim Anstieg von modernen und rechenintensiven Anwendungen fehlte es den Kunden oftmals an den entsprechenden Servern.

PowerEdge-Server mit viel Leistung

Hierauf hat Dell Technologies jetzt eine passende Antwort gegeben: Unter dem globalen Motto „Dell EMC PowerEdge – Your Innovation Engine. Technology and solutions that help you innovate, adapt, and grow“ hat das Unternehmen jüngst vier neue Hochleistungs-Systeme vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue Versionen der Modelle R6515, R7515, R6525, R7525 und C6525, die zur PowerEdge-Familie der 15ten Generation gehören. Damit bringt Dell Technologies eine neue Leistungsklasse auf den Markt, mit der die Channel-Partner in die Lage versetzt werden, zusammen mit ihren Kunden sowohl viele neue, als auch die stets wachsenden Anforderungen einer komplexen IT-Umgebung anzugehen.

Prozessor: Wahlweise AMD oder Intel

Die technischen Merkmale der neuen PowerEdge-Server sind beeindruckend. Neben vielen neuen Spitzen-Features ist das herausragende Merkmal, dass sie wahlweise je nach Anforderungen, sowohl mit AMD- als auch mit Intel-Prozessoren verfügbar sind.

In der AMD-Version kommt ein EPYC2-Prozessor (Milan) der zweiten Generation mit bis zu 64 Kernen zum Einsatz. Weitere Merkmale sind 2x L3 Cache pro Core, 2x PCIe Performance mit Gen4 auf 16 GT/s, 20 Prozent schnellerem Memory sowie doppelte Geschwindigkeit pro Sockel.

Bei der Intel-Version handelt es sich um den neuen Intel Xeon Scalable Prozessor der dritten Generation (Ice Lake), in 10 Nanometer Technologie, mit bis zu vier TB (zwei Sockets) sowie vielen neuen Innovationen für eine bessere Performance, Sicherheit und Effizienz. So meldet Oracle, dass man mit diesem Prozessor eine bis zu 30 Prozent höhere Performance für HPC-Instanzen in der Cloud erreichen kann.

Hot-Plug BOSS-S2 und iDRAC FW V4.x mit Telemetrie

Für die Channel-Partner ist aber nicht nur die System-Performance wichtig, sondern auch der Maintenance-Aufwand und der Bedienungskomfort. Auch hierbei sind die neuen Server State-of-the-Art. So sind die Systeme R6525 und R7525 mit Hot-Plug Boot Optimized Storage Solution (BOSS-S2) ausgestattet. Bei dieser BOSS-S2 handelt es sich um eine einfache und kostengünstige Lösung für die Trennung von Boot-Laufwerken von den Daten auf dem serverinternen Speicher. Die M.2-Geräte bieten die gleiche Leistung wie 2,5-Zoll-SSDs und unterstützen die Zugänglichkeit von Laufwerken auf der Rückseite mit vollständiger Hot-Plug-Unterstützung, einschließlich Surprise Remove. Des Weiteren ist eine Managementkarte iDRAC FW V4.x integriert, die modernes Telemetrie-Streaming ermöglicht. So lassen sich die immensen Daten, die in der IT-Infrastruktur anfallen, zielgerichtet auswerten, um die gesamte Serverumgebung und den IT-Betrieb zu optimieren. Das heißt, die Administratoren können die IT proaktiv managen, indem sie Trends analysieren und auf wichtige Relationen zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Ereignissen und Operationen hingewiesen werden.

Auch bei den Betriebssystemen gibt es keine Einschränkungen. Zur Wahl stehen ESX 6.5 U3 und ESX 6.7 U2, Windows 2016/2019, RHEL 7.6/8.0, SLES 15 SP1, Ubuntu 18.04.2 sowie Citrix XenServer 7.1 LTSR CU2 und Citrix XenServer 8.1.

Neues Chassis – weniger Strom

Der physische Serveraufbau wurde ebenfalls verbessert. So haben die Trägerschienen jetzt eine dünne gefaltete Metallkante, die einen erhöhten Luftstrom durch das Servergehäuse ermöglichen. Darüber hinaus wurde das Motherboard-Design in eine T-Form geändert, wodurch die Luftstromverteilung im gesamten Server optimiert wurde. Diese Designänderungen verbessern den Verbrauch von Lüftern und Netzteilen, wodurch der Gesamtstromverbrauch reduziert wird.