PR-Profi Alexandra Perry unterstützt seit März 2018 die strategische Kommunikationsberatung und Pressearbeit der Agentur PR von Harsdorf GmbH. Sie bringt langjährige PR- und Branchen-Erfahrung von Agentur- und Unternehmen mit und ergänzt das Kernteam um die Geschäftsführerinnen Elke von Harsdorf und Friederike Floth.

Perry, die bereits seit 2014 mit ihrem eigenen Unternehmen als freie PR-Beraterin sowie als Texterin dem Team von PR von Harsdorf zur Seite steht, soll auf allen großen Kunden-Accounts mitarbeiten und das Wachstum der Agentur weiter voranbringen.

Ihre Karriere startete Alexandra Perry 1997 nach ihrem Magister Artium in Germanistik und Anglistik bei der Agentur Text 100. Knapp zwei Jahre später wechselte Perry zur heutigen Ingram Micro, die für die nächsten 15 Jahre ihre berufliche Heimat werden sollte. Zuletzt war sie dort als Pressesprecherin sowie als Leiterin Corporate Communication und Corporate Social Responsibility (CSR). 2014 machte sie sich schließlich mit ihrer Agentur Perry PR selbstständig.

"Wir freuen uns über die jetzt noch engere Zusammenarbeit mit Alexandra Perry", so Geschäftsführerin Elke von Harsdorf. "Ihr gutes Gespür für Zukunftsthemen und Trends, ihre innovative Denke sowie ihre umfassende Erfahrung in allen Bereichen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sind eine Bereicherung in der täglichen Arbeit mit unseren bestehenden und zielführend für die Gewinnung neuer Kunden ."

