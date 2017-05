Wie weit das Thema Künstliche Intelligenz reicht, zeigte das Innovationsforum von Accenture Ende März in München. Professor Wolfgang Wahlster, Direktor des German Research Center for Artificial Intelligence, nannte auf der Veranstaltung zwei Interpretationen der bekannten Abkürzungen AI und KI: Werden diese meist als "Artificial Intelligence" und eben "Künstliche Intelligenz" verstanden, sprach Wahlster von "Advanced Informatics" und "Künftiger Informatik". In den USA oder beispielsweise auch in Israel sei dieses Verständnis geläufig, sagt Wahlster.

Die Veranstaltung spannte einen Bogen von der Theorie zur Praxis. Wie sich KI (hier: Künstliche Intelligenz) entwickelt, illustrierte Wahlster am klassischen Beispiel des Wettbewerbs Mensch gegen Maschine. 1980 schon hat ein intelligenter Roboter den Backgammon-Weltmeister geschlagen, 2017 ist ein KI-System den ersten Poker-Profis überlegen. "Dem Poker-Weltmeister allerdings noch nicht", betont Wahlster.

Service-Roboter kurvt bei MediamarktSaturn

Martin Wild, CDO (Chief Digital Officer) bei derMediamarktSaturn Retail Group, schilderte den praktischen Einsatz eines Service-Roboters. Seit Ende vorigen Jahres begrüßt "Paul" Kunden in einer Ingolstädter Filiale. Er fragt eintretende Menschen, was sie suchen, und führt sie in die richtige Abteilung. Auf dem Weg pflegt er Small Talk mit dem Kunden. In der Abteilung angekommen, ruft der Service-Roboter einen menschlichen Kollegen. Das komme gut an, berichtet Wild: "Manche Kunden kommen extra wegen Paul" Auch die Mitarbeiter reagierten offen auf Paul. Von Angst vor Arbeitsplatzverlust innerhalb der Belegschaft spricht der CDO nicht.

Virtueller Roboter soll den Service-Roboter disrupten

Das EHI Retail Institute zeichnete MediamarktSaturn Anfang März für diesen Roboter mit dem Retail Technology Awards Europe aus. Wild sieht darin auch eine Anerkennung des Wandels innerhalb der Firma. Noch vor fünf Jahren, ist der CDO überzeugt, sei es undenkbar gewesen, dass man an einer Veranstaltung wie dem Innovationsforum teilnehme. Übrigens werde auch Paul schon wieder disruptet, MediamarktSaturn arbeitet jetzt an einem virtuellen Roboter.

Für Adidas beruht der Erfolg auf Emotion

Dass Menschen positiv auf Informationstechnologie reagieren, überrascht Holger Kömm nicht. Der Director Data Science Lab bei der Adidas Group bezeichnet die Begeisterung vieler Nutzer für die Produkte von Apple als "Verliebtheit". Diese basiere auf der einfachen Handhabung und dem schönen Design. Kurz gesagt auf Emotion.

Darauf sollte sich KI in Zukunft konzentrieren, appelliert Kömm. Er vergleicht das mit einem Fußballspiel. Das ziehe auch viel Emotionen auf sich. Aber eben nicht durchgängig die gesamten 90 Minuten lang, sondern vor allem an entscheidenden Momenten wie dem Schuss aufs Tor. Noch aber sei Analytics nicht so weit.

Horror-Vorstellungen der 1980er-Jahre überwinden

Die Nutzer übrigens auch nicht, so Kömm weiter. Trotz der Apple-Verliebtheit auf der einen Seite gebe es auf der anderen Seite Angst vor den Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz. Spontan fragt er das Publikum: "Können sie sich vorstellen, an eine Maschine zu reporten? Können sie sich vorstellen, dass ihr Linienmanager eine Maschine ist?" Die Veranstaltungsbesucher lachen, doch die Mehrheit von ihnen lehnt solche Vorstellungen ab.

Facebook Big Sur

Das unter Open-Source-Lizenz stehende KI-System setzt auf die Nvidia Tesla Accelerated Computing Platform und übernimmt bei Facebook heute komplexe Aufgaben, für die früher auf Drittanbieter-Hardware zurückgegriffen werden musste. Google RankBrains

Für Suchanfragen, die erstmalig auftauchen, soll RankBrains menschliche Schriftsprache in mathematische Vektoren übersetzen, die die Suchengine dann verarbeiten kann. Diese Form des maschinellen Lernens wird mit steigender Zahl bislang unbekannter Suchanfragen immer besser. Wissbegierige Internetnutzer trainieren das System quasi unbewusst. Google Deepmind AlphaGo

Besiegte kürzlich den Welt- und den Europameister im asiatischen Brettspiel Go: das KI-System Alpha Go, das von Google Deepmind entworfen wurde. SwiftKey Neural Alpha

Wer SMS schreibt, bekommt schon länger Wortvorschläge. Mit Neural Alpha will "n-gram"-Erfinder SwiftKey nun aber auch ganze Satzzusammenhänge vorhersagen und so die Texteingabe noch intuitiver machen. Open AI

Investor und Tesla-Gründer Elon Musk erforscht in der "Open AI"-Initiative zusammen mit anderen Silicon-Valley-Vordernkern die Künstliche Intelligenz zum Wohle der Menschheit. Damit wir keine bösen Terminatoren bekommen, die uns alle versklaven wollen... Baidu Deep Spech 2

Das Spracherkennungssystem des chinesischen Google-Konkurrenten arbeitet auf Basis neuronaler Netze und kann mit nur mit einem einzigen Lernalgorithmus sowohl Englisch als auch das weitaus komplexere Mandarin erkennen und verarbeiten. Microsoft XiaoIce

Der Microsoft-"Virtual Social Assistant" XiaoIce trägt seit Ende 2015 den Wettbericht im chinesischen Fernsehen komplett ohne menschliche Hilfe vor. Roboter-Concierge Connie

Wenn Sie demnächst in einem Hilton absteigen, könnten Sie einem kleinen Roboter-Concierge begegnen: "Connie" arbeitet mit Watson-Technologie von IBM und steht Hotelgästen mit Rat und Tat zur Seite. Das Pilotprojekt läuft gerade in den USA.

Jens Redmer, Principal New Products bei Google, sieht das in den "Horrorvorstellungen der 1980er-Jahre" begründet. Er spielt auf Block Buster wie "Terminator" an. Entscheider hätten nun die Aufgabe, solche Vorstellungen zu korrigieren.

ABB erwartet bessere Mensch-Maschine-Zusammenarbeit

Denn dann könnten Mensch und Maschine viel besser zusammenarbeiten, erwartet Roland Weiss, Group Research Portfolio Manager bei ABB. Er verweist auf die Entwicklung dieser Kooperation. Wurden Roboter anfangs noch in Käfige gesteckt, um Menschen nicht zu verletzen, sind sie mittlerweile daraus befreit. Neue Roboter kann man anfassen und hin- und herschieben. Der nächste Schritt der Augmented Intelligence soll dazu führen, dass Mensch und Maschine sich besser verstehen, sagt Weiss.

Das KI-System weiß, was die Herzdame will

Ronny Fehling, Vice President und Head of Data Driven Technologies and Data Science bei Airbus, skizziert seine Ansprüche an das Kundenverständnis von KI-Systemen an einem fiktiven Beispiel. Er wolle mit seiner Frau einen romantischen Abend verbringen und frage den persönlichen Assistenten daher, in welchem Kino der neue James Bond laufe und welches lauschige Lokal in der Nähe sei. Fehling wünscht sich, dass das System bei der Kombination dieser beiden Fragen aufmerke und dem Nutzer rückmelde: "Wenn es dir um einen schönen Abend mit der Gattin geht, ist ein James Bond-Film vielleicht nicht das Richtige."

Alexa sollte noch klüger werden

Heike Häfele, COO (Chief Operation Officer) beim Stuttgarter Roboterjournalismus-Startup AX Semantics, sieht beispielsweise Verbesserungspotenzial bei Alexa. Häfele wünscht sich, dass das persönliche Assistenz-System individueller auf den Nutzer eingeht als bisher. Wenn sie als Userin Alexa nach der Wettervorhersage fragt, hätte Häfele gern, dass ihr nicht nur Temperatur und Sonnenscheindauer angegeben werden. Sondern zusätzliche Informationen nach dem Muster: "Heute ist starker Pollenflug, wenn du deine Tochter mit dem Rad zum Schwimmen bringst, fährst du am besten diese oder jene Strecke entlang".

Künstliche Intelligenz

Die Studie "Intelligent systems in action" des Marktforschers Freeform Dynamics entstand in Zusammenarbeit mit dem Softwarehersteller Ipswitch und basiert auf Angaben von 521 IT-Führungskräften. Entscheiderposition

Insgesamt 38 Prozent der Befragten erklären, Initiativen rund um intelligente Systeme gingen grundsätzlich von der IT-Abteilung aus. Einsatz im Betrieb

Bisher bezieht sich der Einsatz vor allem auf Vernetzung. Dabei stehen digitale Kundensysteme im Vordergrund. Nutzung

Insgesamt 34 Prozent der Unternehmen sichern Dokumente automatisiert und 32 Prozent arbeiten mit regelbasierender Prozessautomatisierung. Ängste der ITler

Knapp jeder Zweite fürchtet die Herrschaft der Maschinen, also einen Verlust von Kontrolle über die Systeme. Es könne der Zeitpunkt kommen, an dem niemand mehr die Logik der Systeme versteht. Mancher traut künstlicher Intelligenz „schelmische“ oder auch „schlitzohrige“ Absichten zu, die ins komplette Chaos führen könnten. Zukunftsszenarien

Die Mehrheit der Befragten glaubt, dass etwa das vollständig selbstfahrende Auto noch bis zu zehn Jahren braucht, um sich durchzusetzen. Dass ein Computerwesen wie HAL 9000 aus dem Film "2001 A Space Odyssey" in zehn Jahren Normalität sein wird, halten die meisten Befragten allerdings nicht für realistisch.

Michael Raschke, Co-Founder und Managing Director beim Data-Analytics-Startup Blickshift, feilt am besseren Verständnis der menschlichen Blickanalyse durch Maschinen. Er prognostiziert: "Die Maschinen werden lernen, die Welt so wahrzunehmen wie wir."

Zwei menschliche Gehirne miteinander vernetzt

Wolfgang Wahlster hat als Forscher mehr Einblick in die Zukunft dieses Themas. Er berichtet von einem Versuch in Israel, bei dem es erstmals gelungen ist, zwei menschliche Gehirne miteinander zu vernetzen. Praktischer Nutzen für alle Männer: Sie brauchen der Herzdame keine Wünsche mehr von den Augen abzulesen. Wahlster: "Sie kaufen nie wieder falsche Geburtstagsgeschenke".