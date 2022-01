In diesem Jahr veröffentlicht Samsung mit dem S22 die neueste Generation seiner Galaxy-Familie. Der Leaker Roland Quandt will bereits die europäischen Preise für die Smartphone-Modelle erfahren haben und veröffentlichte diese über den Micro-Blogging-Dienst Twitter. Die sieben unterschiedlichen Ausführungen sollen zum Release in Europa den Gerüchten zufolge zwischen 849 und 1.449 Euro kosten:

S22 8/128GB = 849 Euro

S22 8/256GB = 899 Euro

S22+ 8/128GB = 1.049 Euro

S22+ 8/256GB = 1.099 Euro

S22 Ultra 8/128GB = 1.249 Euro

S22 Ultra 12/256GB = 1.349 Euro

S22 Ultra 12/512GB = 1.449 Euro

Die Einsteiger-Modelle für die S22-Serie sind jeweils mit acht Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicher ausgestattet. Offiziell enthüllt werden die neuen Smartphones im Rahmen von Samsungs Februar-Unpacked-Event am 9. Februar 2022. Dann wird sich zeigen, ob der Preis-Leak tatsächlich stimmt.

Den Gerüchten zufolge wird das S22 einen 6,06-Zoll-Bildschirm, das S22+ einen 6,5-Zoll-Bildschirm und das S22 Ultra ein Display mit 6,8 Zoll bieten. Während die beiden ersten Modelle mit einer Dreifach-Kamera ausgestattet sind, soll das S22 Ultra mit einer Vierfach-Linse aufwarten. Es hat außerdem den größten Akku mit 5.000 mAh. Je nach Markt sind die Geräte mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oder dem Samsung Exynos 2200 ausgestattet. (PC-Welt)