Die Prianto Business Unit Security hat ihr Portfolio um Plattform von Tehtris erweitert. Die Distributonsvereinbarung zwischen dem Value Added Distributor und dem europäischen Hersteller gilt ab sofort und für die gesamte DACH-Region - umfasst also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Sie gilt sowohl für die XDR-Plattform (Extended Detection and Response) als auch das EDR-Modul (Endpoint Detection and Response) von Tehtris.

"Die in Europa entwickelte und gehostete Plattform sichert die Dateien und Informationen internationaler Kunden, ohne deren Inhalte zu lesen - wodurch Tehtris mit europäischen Vorschriften, einschließlich der DSGVO und NIS2, konform ist. Die Tehtris- XDR-Plattform ist außerdem ISO 27001 zertifiziert", teilt Prianto mit. Die SaaS-Lösung für den DACH Markt wird in Deutschland gehostet und ist zudem BSI C5 zertifiziert.

Neben EDR und XDR bietet Tehtris als zusätzliche Module auch SIEM (Security Information and Event Management) und NTA (Network Traffic Analyzer) an. Sie runden das Angebot "zu einem echten System zur Angriffserkennung für die kritischen IT- und OT-Infrastrukturen in DACH" ab, erklärt Prianto.

"Im dynamischen Umfeld des Cyberspace ist es wichtig, nahezu in Echtzeit Cyberangriffe zu entdecken und umgehend entsprechend zu reagieren", sagt Miro Milos, Direktor Business Unit Security bei Prianto. "Tehtris überzeugt durch die Fähigkeit, auch bisher unbekannte Bedrohungen zu erkennen und hyperautomatisiert zu neutralisieren - gleichermaßen in IT- als auch in OT-Umgebungen." Bei Tehtris war Milos zudem auch wichtig, Partnern einen europäischen Technologieanbieter empfehlen können, der viele Funktionen des NIST-Framework abdeckt.

» c.m.c. - 17.+18. April 2024 - München c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 17. und 18. April 2024 in München - Sei dabei! Hier anmelden!

"Mit dieser starken Partnerschaft sind wir optimal aufgestellt", sagt Michael Hon-Mong, Head of Channel DACH bei Tehtris. Er kam nach Stationen bei Acronis und Unitrends Anfang 2023 zu Tehtris. Seiner Ansicht nach hat Tehtris nun "die besten Voraussetzungen, um den Marktanteil im deutschsprachigen IT-Security-Segment bei Resellern, MSSPs und SOC-Serviceanbieter weiter zu steigern".

Neben Hon-Mong ist bei Tehtris noch Marco Puziak (früher NinjaOne, Kaspersky und Malwarebytes) für den Channel zuständig. Als Head of Sales and Services baut Olaf Müller-Haberland seit Mai 2022 das Tehtris-Geschäft in Deutschland auf. Er kann dazu unter anderem auf Erfahrungen bei Splunk, dem deutschen Log-Management-Anbieter Netzwerk Software sowie Hewlett-Packard zurückgreifen. Seit Juni 2023 bietet Tehtris seine XDR-Plattform in Deutschland auch über ProSoft an.

Mehr zum Thema

Was NDR, EDR und XDR unterscheidet

Wie Channel-Partner von XDR-Technologie profitieren

XDR als Fundament einer „Living Security“