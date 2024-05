Am Dienstag, den 11. Juni 2024, dreht sich in München alles um die EU-Cyberrichtline NIS-2. Diese EU-weiten Vorgaben zur Cybersicherheit erhalten in Deutschland zwar gerade vom Gesetzgeber noch den letzten Feinschliff - unabhängig davon gilt jedoch der Stichtag am 17. Oktober 2024. Und von den direkt betroffenen Unternehmen werden auch viele von ihren Lieferanten Nachweise und Maßnahmen einfordern. Höchste Zeit also, sich intensiv damit zu beschäftigen.

Wie Prianto seinen Resellern hilft, ihre Kunden darauf vorzubereiten, erklärt der VAD beim Security-Roundtable in München. Zum Thema NIS-2 wird am Dienstag, den 11. Juni 2024, zur Einführung Matthias Bandemer, Leiter Cybersecurity-Services bei Ernst & Young, einen Vortrag zur "Integration von Cybersecurity-Technologien bei der Transformation von Geschäftsprozessen" halten.

Anschließende Impulsvorträge der Co-Gastgeber Logpoint, Nevis, Opentext und Tehtris geben dann weitere Anregungen und Anknüpfungspunkte für die Diskussion - die beim persönlichen Austausch und dem gemeinsame Abendessen fortgesetzt werden kann. Themen da dürften sein, welche Branchen besonders gefährdet sind, welche Kunden betroffen sind und welche (zusätzlichen) Maßnahmen erforderlich sind, um die NIS-2-Anforderungen zu erfüllen. Aber auch Anregungen dazu, wie Reseller ihre Kunden dabei unterstützen können, die Umsetzung der NIS-2-Anforderungen rechtzeitig zu bewältigen, wird es reichlich geben.

Die Veranstaltung findet im Sofitel Bayerpost gleich neben dem Hauptbahnhof München statt. Sie beginnt um 16 Uhr und endet um 21 Uhr. Die Teilnahme ist inklusive Verpflegung für Reseller und Security-Dienstleister kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort hier möglich.