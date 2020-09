Karl Tucholski kehrt in die IT-Branche zurück: Der Manager wird als Head of Business Development beim Schweizer IT-Hersteller Prime Computer das Geschäft in Deutschland und Österreich ausbauen. Prime Computer fertigt nach eigenen Angaben IT-Hardware unter "ökonomischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten", wobei Energieeffizienz und Langlebigkeit im Mittelpunkt stehen sollen.

Tucholski arbeitete unter anderem bei Flachglas AG, Computer 2000 und Compaq Computer. Seit 2001 war er in Geschäftsführungs- und Vertriebsleitungspositionen bei Konica Minolta, Samsung Electronics, Targus und ABC Data tätig. Zuletzt zog es ihn in die Personalberaterbranche, wo er sich im vergangenen Jahr der QRC Group anschloss (ChannelPartner berichtete).

Gut vernetzter Branchenexperte

Sacha Ghiglione, CEO von Prime Computer, äußert sich "glücklich und stolz", dass er mit Tucholski einen gut vernetzten Branchenexperten mit großer Erfahrung für die Markterschließung in Deutschland und Österreich gewonnen habe. Hierzulande ist Prime Computer bisher kaum präsent. Die Homepage des Herstellers listet gerade einmal einen Händler in Oberhausen auf. Als Distributor wird der Serverspezialist Boston IT aus München genannt.

Karl Tucholski gibt sich überzeugt, dass er in seiner neuen Tätigkeit mit seinem Engagement, seiner Erfahrung sowie seiner Branchen- und Fachkenntnis den Schweizern "bei der erfolgreichen Weiterentwicklung des Business" helfen kann. "Schon immer lag meine Leidenschaft im Vertrieb, Marketing und vor allem im Business Develop-ment. Prime Computer hat mich dann sofort begeistert, sowohl von den Produkten, Technologien, der Positionierung und dem Brand wie auch ganz wichtig den Werten des Unternehmens", erklärt er.