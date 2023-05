Die neu gestartete Zusammenarbeit bezieht sich auf Vertrieb und Marketing der Produkte von Newland EMEA, Europatochter des chinesischen Herstellers Newland Digital Technology Co Ltd. Damit erweitert die hessische PriorityID GmbH ihr Portfolio und vertreibt ab sofort die Newland-Produkte in Deutschland. Die Produktpalette besteht aus OEM-Scan-Engines, stationären und Handscannern, Handheld-Computern, Kiosk-Systemen und Tablets, die alle auf Newlands eigener UIMG-Bildtechnologie und 2D Decoder-Chips basieren.

Markterweiterung im Fokus

"Die Zusammenarbeit zwischen Newland EMEA und PriorityID ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung unseres Unternehmens im DACH-Markt", sagt Matthias Zunk, Channel Manager DACH der Newland DACH GmbH. "Mit PriorityID haben wir einen Partner gefunden, der uns mit seiner Reichweite und Bekanntheit im Auto-ID-Markt aktiv unterstützen kann, auch unseren Footprint weiter zu vergrößern."

"Diese gemeinsame Kooperation wird durch das Nutzen gemeinsamer Kenntnisse und Netzwerke geprägt sein und für beide Parteien von positivem Nutzen sein", so Zunk weiter. "PriorityID ist ein hoch angesehenes Unternehmen in der Auto-ID Branche, und wir freuen uns, mit diesem starken Partner in Zukunft zusammenzuarbeiten."

"Wir sind von dieser Portfolioerweiterung begeistert", freut sich Michael Kötter, Mitgründer und Geschäftsführer der PriorityID GmbH. "Die Lösungen von Newland konnten wir bereits auf der Logimat auf unserem Stand vorführen und erhielten großartiges Feedback."

Weitere Details über das Produktportfolio von PriorityID finden sich unter diesem Link.