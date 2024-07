Die auf ERP und ergänzende Standard-Software für den Mittelstand spezialisierte Proalpha-Unternehmensgruppe hat zum 1. Juli Michael Wüstemeier auf die neugeschaffene Position des "President ERP" berufen. Er verantwortet damit alle Lösungen der ERP-Kernanwendungen von Proalpha. Wüstemeier wird direkt an Eric Verniaut, den CEO der Proalpha-Gruppe, berichten.

"Mit diesem Schritt soll die ERP Business Unit zentral gebündelt, deren strategische Ausrichtung vereinheitlicht und die Synergien in der Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich ERP+ (Geschäftslösungen jenseits der ERP-Kernanwendungen) optimal ausgeschöpft werden", teilt das Unternehmen mit.

Wüstemeier ist seit 16 Jahren im Unternehmen. Unter anderem leitete er in der Zeit als Managing Director die Geschicke der Landesgesellschaft in Österreich. Zuletzt war er Chief Operating Officer ERP und Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2018 gehört er beim Proalpha Anwenderkreis (AWK) dem erweiterten Vorstand an. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von rund 500 Unternehmensanwendern aus der DACH-Region.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, insbesondere auf die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsbereich ERP+ unter Führung von Christoph Kull, um mit einer integrierten Go-to-Market-Strategie weiter an der Entwicklung wertschöpfender Innovationen für unsere mittelständischen Kunden zu arbeiten", sagt Diplom-Wirtschaftsinformatik Wüstemeier. "Hierbei geht es mir vor allem darum, unsere Vision auf dem Weg zu einer der führenden cloud-basierten Business-Applications-Plattform für den Mittelstand mit Nachdruck weiter voranzutreiben."

CEO Eric Verniaut ergänzt. "Besonders freut mich, dass wir für diese zentrale Position erneut eine Managerpersönlichkeit aus unseren eigenen Reihen gewinnen konnten. Michael Wüstemeier kennt Proalpha und das ERP-Geschäft wie kein zweiter und ist daher wie geschaffen für diese Rolle, in der er sich maßgeblich auf weiteres Wachstum im ERP-Kerngeschäft und die integrierte Ausrichtung und Zusammenarbeit der beiden strategischen Geschäftsbereiche konzentrieren wird."

