Der Netzwerkspezialist Sonicwall will sich vermehrt auf den Mittelstand konzentrieren. Die zentrale Online-Plattform des Unternehmens, Sonicwall Capture Cloud, wurde aktualisiert und um zwölf neue Lösungen ergänzt. "In den vergangenen 18 Monaten haben wir uns darauf konzentriert, unser Portfolio an Sicherheitslösungen zu erweitern", erläutert Bill Conner, President und CEO von Sonicwall.

"Heute können wir eine Cloud-basierte Plattform anbieten, die das Sicherheitsmanagement, das Reporting sowie die Analysen für Endpunkte, Firewalls und Cloud-Anwendungen vereint und damit maximale Transparenz schafft", so Conner weiter. Beispielsweise soll das Capture Security Center es jetzt ermöglichen, "alle Sicherheitsmaßnahmen und -services mit größtmöglicher Übersichtlichkeit, Genauigkeit und Geschwindigkeit übergreifend zu steuern". Die Kunden erhielten dadurch eine "durchgängige Basis für das Governance-, Compliance- und Risiko-Management", angefangen von Firewalls, virtuellen Brandmauern bis zu Private- und Public-Cloud-Umgebungen.

Integrierter Schutz vor Bedrohungen

Weitere Neuerungen sind eine integrierte Threat Intelligence, die auch die Bedrohungsdatenbanken von SentinelOne umfassen, eine Automatisierung des Workflows für die Umsetzung von Firewall-Richtlinien sowie ein flexibles Reporting mit mehr als 140 vordefinierten Berichten. Darüber hinaus bietet der Capture Client jetzt auch Sandbox-Analysen für die Cloud. Verdächtige Dateien werden dabei automatisch hochgeladen und geprüft.

Außerdem hat Sonicwall fünf neue NGFWs (Next-Generation Firewalls) vorgestellt. Die neuen NSa-Modelle 6650, 9250, 9450 und 9650 sollen Hochverfügbarkeit bei einer gleichzeitig niedrigen TCO (Total Cost of Ownership) bieten. Die Geräte sind sie mit 2,5- und 10-GBit-Ethernet-Anschlüssen ausgestattet und können laut Sonicwall bis zu fünfmal so viele SPI-Verbindungen (Stateful Packet Inspection) und bis zu 25-mal so viele SSL/TLS-DPI-Verbindungen (Deep Packet Inspection) bearbeiten wie die Vorgänger. Die ebenfalls neue NSsp 12000 richtet sich dagegen an Managed Service Provider (MSPs), die noch mehr Leistung benötigen.

