Die CES 2019, die gerade in Las Vegas stattgefunden hat, hat Lenovo dazu genutzt, zahlreiche neue Produkte vorzustellen. So hat der Hersteller jetzt etwa KI-Technologien (Künstliche Intelligenz) in seine Notebooks integriert. Beispielsweise soll das neue Yoga S940 bei einem Videoanruf automatisch die meisten Umgebungsgeräusche herausfiltern und ausblenden können.

Außerdem soll der Bildschirm des ultraflachen Notebooks automatisch gesperrt werden, wenn der Nutzer seinen Blick vom Laptop-Bildschirm abwendet. Die Sensoren sollen auch erkennen können, wenn etwa ein neugieriger Sitznachbar auf den Bildschirm starrt. Dann lösen sie einen Alarm aus. Ein weiterer Automatismus soll "geöffnete Fenster und zusammengehörige Inhalte auf einen angeschlossenen externen Monitor" verschieben. Als Basis dienen laut Lenovo "Aufmerksamkeit, Absicht und Konzentration des Nutzers". Das Lenovo Yoga S940 soll voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2019 erhältlich sein. Preise und Konfigurationen will der Hersteller Lenovo erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Der ebenfalls neue Yoga A940 All-in-One-Rechner wird ein bis zu 27 Zoll großes 4K-IPS-Touchscreen-Display mit Dolby Vision haben, das Dank dem drehbaren Scharnier um bis zu 25 Grad geneigt werden kann. Der Yoga A940 soll ab Februar 2019 für rund 2.999 Euro erhältlich sein. Weitere Neuigkeiten präsentierte der Hersteller im Bereich Gaming. Beispiele für die neuen Produkte sind die neuen Spiele-Notebooks Legion Y740 und Y540, die mechanische Tastatur K500 RGB, die Gaming-Maus M500 RGB sowie die aufgerüsteten Gaming-Tower Legion T730 und T530.

Dazu kommen eine zusammen mit Google entwickelte Smart Watch, die Lenovo Smart Clock. Sie soll sich an die Schlafgewohnheiten des Nutzers anpassen können, sein Smart Home steuern und Musik über eine Multiroom-Audiofunktionen abspielen können. Wann das Gerät fertig ist, konnte Lenovo aber noch nicht mitteilen.

Zusammen mit Amazon hat das Unternehmen zudem neue 2-in-1-Tablets entwickelt, auf denen auch die Sprachassistentin Alexa zu finden ist. Zusätzlich wird es für die Tablets sogenannte Smart Docks geben, in denen sich die Geräte platzieren lassen. Die Tablets M10 und P10 sollen noch diesen Monat erscheinen und zwischen 200 und 300 Euro kosten.