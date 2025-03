Seit gut einem Jahr setzt Netskope auch in Deutschland auf Boll als einer seiner Distributoren. In der Schweiz arbeiten die beiden schon länger zusammen. Differenzierungsmerkmal und Erfolgsgarant von Boll ist seit Jahren die umfassende, technisch sehr tiefgehende Unterstützung der Partner. Die hört aber immer da auf, wo Professional Services anfangen - denn in die will Boll trotz des am Markt festgestellten Bedarfs dafür nicht einsteigen: Schließlich wolle man auf keinen Fall in Wettbewerb zu seinen eigenen Kunden treten.

In Bezug auf Services im ZUssamenhang mit dem SASE-Anbieter Netskope wurde dafür jetzt eine Lösung gefunden. Boll erweitert sein Dienstleistungsangebot rund um die SASE-Lösung von Netskope durch eine Zusammenarbeit mit dem norddeutschen IT-Security-Spezialisten SecUnity - einem der Top-Partner von Netskope in Deutschland.

Im Rahmen des Services erbringen die Experten von SecUnity für andere Partner umfassende Professional Services in deutscher Sprache - vom Health Check und Security Check für bestehende "NewEdge"-Tenants von Netskope über die Bereitstellung und Konfiguration neuer Netskope-Installationen bis hin zu Schulungen, Workshops, Consulting- und Konzeptleistungen.



Die Gäste können kommen: Patrick Merz (Head of Sales) und Joachim Walter (Geschäftsführer Boll Europe) sind nicht nur dem "Alice im Wunderland"-Motto entsprechend gekleidet, sondern auch gut gelaunt.

Benjamin Pelz und Belal Nazar (beide Eset) mit Nadja Trachsel (Boll)

Aufgeschlossene Verschlüsselungsexperten: Stefan Klein und Matthias Leisi (bede von SEPPmail) mit ihrer Boll-Ansprechpartnerin Isabelle Müller.

Das Watchguard-Team aus Orson Hofherr, Timo Kirchem und Michael Hass hat seinen Kunden Jean-Pierre Schwickerath (Hilotec Engineering + Consulting) fest im Griff.

Seine Herzdame sollte man immer gut bewachen. Das wissen auch die Mitarbeiter der rockIT AG aus Zürich - die als Schweizergarde der besonderen Art angereist waren.

Für Roland Csillag und Jonas Clausen (beide Scheuss und Partner) war es aus Zürich nur ein Grinsekatzensprung zum Veranstaltungsort "Zum Hutmacher" in Maur.

Mit Evelyn Lipp und Dorothee Stöhr von der SecUnity GmbH durfte Boll-Mitarbeiter Markus Laser die beiden Kundinnen mit der weitesten Anreise begrüßen.

Herzlich willkommen im Kaninchenbau!

Das Fortinet-Team sorgte mit der interaktiven Muckebox für die Musik - und ließ alle mitmachen.

Christian Hauck (global IT systems) und Constantin Pauliuc (circular Informationssysteme) feiern nicht nur zusammen, sondern arbeiten dank der Vermittlung von Joachim Walter jetzt auch gemeinsam an Projekten im Gesundheitswesen.

Joachim Walter und "die zwei von A1": Helmut Schnierle und Holger Hartwig (beide A1 Digital Deutschland).

Irene Marx (Geschäftsführerin Boll Austria) und Andreas Raum (Freyraum) wunder sich im Channel nur noch über ganz wenig.

Im "Hutmacher" verzauberte die Gäste nicht nur die spektakuläre Dekoration, sondern auch die außergewöhnliche Show der Akrobaten.

Tipps für die Morgengymnastik in der Firma gab´s auch - mal sehen, wie viele die nachturnen können.

Ein bisschen Business muss aber auch sein: Geschäftsführer Thomas Boll gab einen Rückblick auf die erste Jahreshälfte und einen Ausblick auf die kommenden Monate.

Für Patrick Merz, der seit Januar als Head of Sales an Bord ist, war es das erste Channel Happening - er fühlt sich im IT-Channel aber schon gut aufgenommen und angekommen.

Bei der Vorstellung der 16 seit dem letzten Boll Channel Happening neu zum Team hinzugekommenene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde die eigentlich großzügige Bühne dann doch etwas knapp.

The show must go on!

Fazit dieser Nummer: Wer gut vorbereitet ist, schafft es auch bei ungünstigen Grundlagen hoch hinaus.

"Aus der Zusammenarbeit von Boll und SecUnity ergibt sich ein ideales Netskope-Kompetenzzentrum, das Boll-Partner in der gesamten DACH-Region mit hochwertigen Dienstleistungen und fundiertem Know-how in allen Belangen der cloudbasierten SASE-Plattform von Netskope unterstützt", teilt der VAD mit.

SecUnity bietet die Professional Services in mehreren Dienstleistungspaketen mit präzise definierten Leistungsspektren zu Fixpreisen an. Bei den Schulungen sind sie jeweils nach Anzahl Usern beziehungsweise Anzahl der Themen abgestuft. Individuelle, zusätzlich erbrachte Leistungen lassen sich nach Aufwand abrechnen. Bei Bedarf kommen die SecUnity-Spezialisten auch zum Partner vor Ort. Angeboten werden die Professional Services in der DACH-Region.

Mehr zum Thema

Boll Channel Happening 2024

Boll baut mehr OT-Kompetenz auf

Boll erweitert Distributionsvertrag mit Netskope