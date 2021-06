Das Wiesbadener IT-Unternehmen K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH konnte seinen Umsatz 2020 mit 32,8 Millionen Euro um über 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Das Jahresergebnis ist mit einer Steigerung von 20,4 Prozent das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.

Corona-bedingte Nachfragesteigerung

Als Basis der erfreulichen Wachstumsraten gibt K&P die fortschreitende Internationalisierung im Service-Bereich sowie die Corona-bedingte Nachfrage nach IT-Wartungsleistungen, unter anderem, um mögliche Systemausfallrisiken aufgrund zurückgestellter Hardware-Investitionen zu minimieren. So ergab sich hier eine leichte Verschiebung des Projektgeschäftes zu Gunsten der IT-Wartung.

Unternehmen wurden zudem zum schnellen Auf- und Ausbau von Homeoffice-Strukturen gezwungen, was wiederum den Bedarf an Leistungen im Rahmen von Managed-Workplace-Projekten, Security-Maßnahmen, Backup- und Monitoring-Lösungen erhöhte. Die Adhoc-Digitalisierung wirkte sich mit einer Steigerung von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf die Umsätze im Managed Services Bereich aus.

Übernahme Blue Consult erfolgreich

Mit der Übernahme der Krefelder Blue Consult GmbH hat sich K&P Computer bundesweit personell verstärkt und das eigene Portfolio um Cloud- sowie SAP-Lösungen, Digitalisierung und Infrastruktur Consulting ergänzt. Inhabergeführt und in flachen Hierarchien verankert, profitieren beide Unternehmen zum gegenseitigen Nutzen.

„Wir gehen in den nächsten ein bis zwei Jahren von einem erheblichen Synergiepotenzial aus“, erläutert Dirk Müller, CTO von K&P Computer und CEO von Blue Consult. „Umsatzsteigerungen erwarten wir vor allem im Managed Services- und Cloud-Umfeld. Den Kunden durch den Zusammenschluss weltweit einen prozessoptimierten und lösungsorientierten 24/7-Service und -Support über die Bereiche Hardware, Software bis hin zur Applikation bieten zu können, macht unsere Dienstleistung einzigartig.“

Der Nachhaltigkeit verpflichtet

K&P Computer bietet bereits seit vielen Jahren ein umfangreiches Angebot an Recycling-Services. Das gesellschaftliche Engagement zeigt sich regelmäßig in der Unterstützung soziale Projekte. Der Nachhaltigkeitsaspekt in den Leitlinien des Unternehmens ist im Code-of-Conduct für alle Beschäftigten verankert.

„Im Ergebnis zeigt sich, dass unsere strategische Überlegung und die daraus abgeleiteten Maßnahmen, konstante Erweiterung des Portfolios um technologisch führende Hersteller und Produkte, Kompetenzentwicklung, Ausbau der Geschäftsfelder IT-Projekte und Managed Services und ein verlässliches Partnernetz richtig und maßgeblich für unseren Erfolg sind“, so Karl-Peter Münkel, Geschäftsführer bei K&P Computer. „Wir konnten trotz pandemiebedingter Markt-Dynamik das beste Ergebnis seit 1985 erzielen. Entscheidend dafür war und ist vor allem das disziplinierte und engagierte Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“