Wer häufig IT-Projekte realisiert weiß, dass die Preisfindung mitunter kompliziert sein kann und womöglich auch seine Zeit dauert. Mit der Möglichkeit, Projektpreisanfragen direkt im Webshop zu stellen, will Also Reseller in die Lage versetzen, einfach und schnell an Projektpreise zu kommen.

Die Funktion ist laut Also mit wenigen Klicks erreichbar. Nach der Angabe der Projektdetails erhalten die Partner direkt ein individuelles Angebot. Dies soll Zeit sparen, nicht nur wie der Einholung des Angebots. Auch die Abwicklung von Projekten kann so beschleunigt werden, denn die Abfrage aller notwendigen Informationen ist so bereits erfolgt.

Weitere Hersteller folgen

Das neue Feature ist aktuell für ausgewählte Artikel von Alcatel, Dell, Dicota, Iiyama, GN Netcom / Jabra, HP Inc., I-Tec, LG, Mitel, Seagate, Watchguard und ViewSonic verfügbar. Weitere Hersteller und Produktbereiche sollen nach und nach aufgeschaltet werden.

Neben einer Kennzeichnung in den Suchergebnissen und auf der jeweiligen Produktdetailseite, sind die verfügbaren Projektartikel als Option selektierbar oder über den erweiterten Projektbereich auffindbar. Die Produkte können dabei entweder zu einem bereits angelegten Projekt hinzugefügt oder als neue Projektanfrage erstellt werden.

