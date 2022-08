Distributor Also bietet Teilnehmern am Distribution Partner Program (DPP) ab sofort schnelle Rabatte für Kleinprojekte mit Apple an. DPP wurde bei Also bereits vor zwei Jahren gestartet, um nicht autorisierten Resellern die Bestellung von Apple-Produkten zu erleichtern. Neu im Programm ist, dass Also im Rahmen des "Mein Apple Projekt" ab sofort Rabatte für gewerbliche Apple-Kleinprojekte gewährt.

Projektpreise gegen Kundennennung

Neben dem Zugriff auf Trainings, Demo-Units und Marketing-Materialen rund um die Apple Produkte, erhalten DPP-Mitglieder nun auch Rabatte auf Kleinprojekte. Für Mac und iPad bekommen teilnehmende Partner ab jeweils drei Stück im Also-Webshop schnell und unbürokratisch ihren individuellen Projektpreis, verspricht der Distributor. Die Reseller erhalten die Projektkonditionen jedoch nur, wenn sie den gewerblichen Endkunden nennen. Der Prozess ist bereits in den Shop integriert.

"Das 'Mein Apple Projekt' ist ein weiterer innovativer Service, den wir unseren Partnern im Rahmen des Also Distribution Partner Programs zur Verfügung stellen", wirbt Michael Meinert, CoC Group Lead Apple bei Also. "So können wir unsere Kunden bei ihren täglichen Projekten noch schneller und effizienter unterstützen."

Nähere Informationen zum DPP und eine Anmeldemöglichkeit finden interessierte Partner unter DPP Übersicht bei Also Deutschland unter diesem Link. Dort finden sich auch Ansprechpartner, Telefonkontakt und E-Mail-Link für weitere Fragen rund um DPP.