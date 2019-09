Die Proofpoint, Inc. aus Sunnyvale stellt Next-Generation-Software für Cybersecurity und Compliance her. Mit Gültigkeit für Deutschland und Österreich wurde nun eine Vertriebsvereinbarung mit der Tim AG geschlossen. Die Partnerschaft ergänzt das Lösungsportfolio des VAD in Sachen Cyber-Sicherheit und Informationsarchivierung ab.

Proofpoint wirbt mit einer End-to-End-Lösung zur Informationsarchivierung, welche die gesetzlichen Compliance-Auflagen erfüllt und E-Discovery Anwendungen abdeckt. Dafür wurden sie bereits zum siebten Mal in Folge von Gartner als Marktführer im „Magic Quadrant for Enterprise Information Archiving“ positioniert.

Die Cloud-basierte Security-Plattform kann umgehend auf verdächtige Verhaltensweisen reagieren, gezielte Angriffe effektiv erkennen und blockieren. So könne Proofpoint beispielsweise Daten und Handelsmarken vor modernsten Bedrohungen und Compliance-Risiken schützen sowie Mitarbeiter für Bedrohungen sensibilisieren.

„Mit Proofpoint erweitern wir unser Portfolio um einen etablierten Anbieter im Bereich IT-Sicherheit, der uns darin unterstützt, die heutigen Bedürfnisse von Unternehmen zu erfüllen“, erklärt Jörg Eilenstein, COO der Tim AG. „Mitarbeiter in Unternehmen sind heutzutage strategische Ziele und können daher ihre Arbeitgeber einer erhöhten Gefahr von Cyberangriffen und Compliance-Risiken aussetzen.“

„Unternehmen vollziehen derzeit einen Balanceakt, bei dem die Führungsebene versucht, das Bedürfnis nach besserer Zusammenarbeit und den Wunsch nach gesteigerter Produktivität in Einklang zu bringen mit einem sich ständig verändernden und komplexer werdenden regulatorischen Umfeld“, betont Ingo Schaefer, Team Lead Channel Sales DACH bei Proofpoint. „Die Sicherheitsplattform von Proofpoint stellt den Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung und bietet einen maßgeschneiderten Schutz für den einzelnen Benutzer“.

Lesen Sie auch: Was bedeutet eigentlich Cyber Security?