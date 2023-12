Spezialdistributor ProSoft GmbH, bekannt als Anbieter für innovative Produkte von mittelständischen Herstellern, erweitert die bisherige Firmenstrategie mit der Aufnahme von Fortinet FortiGate Firewalls in das Produktportfolio. Die Vereinbarung mit dem US-amerikanischen Sicherheitsspezialisten soll das Engagement von ProSoft verdeutlichen, stets umfassende, effiziente und fortschrittliche Cybersecurity-Lösungen anbieten zu können. Dafür wurden nach intensiven Fortinet-Produkttrainings alle erforderlichen Zertifikate erworben.

Echtzeiterkennung von Cyberbedrohungen

Das Security Fabric Mesh bildet mit FortiOS eine integrierte, automatisierte Basis für die Fortinet-Lösungen. Im Gegensatz zu punktuellen, oft ineffizienten Sicherheitskonzepten verspricht Fortinet ein effizientes Erkennen und Neutralisieren komplexer Angriffsszenarien in Echtzeit. Das werde durch die Kombination verschiedener Technologien wie Sandbox, AV-Scanner und Threat Intelligence erreicht. Zudem nutzen die FortiGuard Labs KI und ML, um aktuelle Cyberbedrohungen weltweit zu analysieren und eine Schwarmintelligenz gegen solche Angriffe zu bilden.

Von "Hidden Champions" zu "Selected Champions"

"Die Aufnahme von Fortinet markiert einen Paradigmenwechsel in unserer Herstellerauswahl", erklärt Robert Korherr, Geschäftsführer von ProSoft. "Seit unserer Gründung setzen wir allergrößtenteils auf Hidden Champions wie beispielsweise SecurEnvoy, die durch ihre Innovationen Meilensteine gesetzt haben und bei unseren Kunden sehr beliebt sind."

"Speziell für den Mittelstand ist jedoch in letzter Zeit eine gefährliche Melange aus sich verschärfender Cyber-Sicherheitslage, immer komplexeren Netzwerken und Mangel an IT-Security-Experten entstanden", so Korherr weiter. "Die modularen Cybersicherheitslösungen von Fortinet passen daher ideal in unser Portfolio. Denn diese arbeiten integriert, automatisiert und in Echtzeit - das erleichtert es den IT-Teams, permanent auf neuartige Bedrohungen reagieren zu können. Den integrierten Fortinet-Ansatz verstehen wir als absolute State of the Art-Cyberabwehr."

Weitere Informationen über Fortinet gibt es bei ProSoft per E-Mail unter diesem Link.