Mit Enreach Contact bietet der UC-Anbieter eine Cloud-Kommunikationslösung mit integrierter Festnetz- und Mobilfunkanbindung an. Erstmals gibt es bei Enreach nun dazu auch provisionsbasierte Vertriebsmodelle.

Die neuen Vermarktungsmöglichkeiten wenden sich vor allem an Händler, die sich bislang nicht mit dem Bereich Connectivity beschäftigt haben und nicht selbst zum Anbieter von Telekommunikationsdiensten werden wollen. "Wir starten jetzt auch ein Vermittlungsmodell, mit dem Händler problemlos in die Vermarktung von TK-Diensten einsteigen können. So wie sie es von den Vermittlungsmodellen der großen Provider kennen, können sich Händler dabei auf den Vertrieb konzentrieren - und profitieren direkt von unseren attraktiven Provisionen, mit denen wir in der Branche Maßstäbe setzen", erläutert Marco Crueger, Vice President Sales bei Enreach.

Willkommensgeschenk für neue Partner

Man biete aber weiterhin die bekannten und bewährten Enreach-Vertriebsmodelle an. "Unsere Partner können so für den Vertrieb von Enreach Contact abhängig von ihrem Geschäftsmodell die für sie am besten passende Möglichkeit wählen", betont Crueger.

Für die Neueinsteiger gibt es von Enreach ein kleines Willkommensgeschenk: Der UC-Spezialist schenkt neuen Partnern die kompletten Umsätze der ersten sechs Monate. Die sechsmonatige Laufzeit mit 100 Prozent Umsatz beginnt mit der ersten Buchung eines Enreach Contact Nutzers.

