Im Juli 2024 übernahm die Public Cloud Group (PCG) den in Berlin ansässigen AWS-Partner Kreuzwerker mit 50 Beschäftigten (ChannelPartner berichtete). Nun möchte PCG das AWS-Geschäft deutlich ankurbeln und hat dazu eine Änderung an der Spitze der Business Unit "PCG X AWS" vorgeonmmen.

Seit Jahresbeginn 2025 leiten David Müller und Daniel Meisen diese Geschäftseinheit. Daniel kommt von der Kreuzwerker GmbH, David leitete die vergangenen zwei Jahre bei PCG den Cloud-nativen Development-Bereich "PCG X Dev", den er auch selbst aufbaute. Davor leitete der Diplom-Informatiker zwei Jahre lang den Bereich Development & Innovation bei Q.beyond. Erste berufliche Erfahrungen sammelte David noch als Student ab 2010 bei dem Software-Engineering-Spezialisten Incloud in Darmstadt, der 2021 von Q.Beyond übernommen wurde. Daniel Meisen gründete die Kreuzwerker GmbH unmittelbar nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Informatik-Studium in Berlin.

Die vakante Stelle an der Spitze der "PCG X Dev"-Division übernehmen zwei dort bereits tätigen Manager: David Scharfschwerdt und Robin Nemetz. Beide haben Ende 2022 ihre Jobs bei der Public Cloud Group angetreten. Robin kam - wie David Müller - von Q.beyond, David Scharfschwerdt war davor bereits acht Jahre lang als Geschäftsführer bei einem Softwarehaus tätig und hat "nebenbei" die Smartphone-App "Koala" zum Selbstscannen von Artikeln im Einzelhandle mitentwickelt.

In der "PCG X Dev"-Unit sind über 60 Mitarbeiter beschäftigt. Sie entwickeln neue Software, modernisieren Bestandsapplikationen und passen diese die heutigen Anforderungen der Kunden an.

AWS-Geschäft soll boomen

Die Business Unit "PCG X AWS" beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeiter und ist für das gesamte AWS-Geschäft der Public Cloud Group verantwortlich. Mittlerweile arbeitet der Cloud-Provider in mehreren Ländern mit PCG zusammen: außer in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) auch noch in Schweden und Griechenland.

Pläne für 2025

Für 2025 setzt sich PCG ambitionierte Ziele: Geplant ist, den bisherigen Wachstumskurs mit 100 neuen Mitarbeitern fortzusetzen und bis Ende des Jahres auf 600 Beschäftigte anzuwachsen.



