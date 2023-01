Der POS-Distributor Pulsa GmbH wurde vom Sunmi Technology Co., Ltd. aus Shanghai als "Valued Partner" für das Jahr 2022 ausgezeichnet. Die Valued Partner-Auszeichnung umfasst ein stetig vorhandener Lagerbestand aller Standardartikel sowie eine Beratung vor dem Kauf, die technische Integration nach dem Kauf und Service und Support bei Problemen.

Komplettes EU-Sortiment

Der Großhändler aus dem nördlichen Ostwestfalen bietet Sunmis vollständige Produkt-Auswahl für den EU-Raum an. Dazu gehören unter anderem die Mobilterminals L2s, L2H, L2Ks, und V2s, die Touch-Systeme T2s, T2s Lite, T2 Mini, D2s LITE, D2s PLUS und D2 Mini sowie die Touchscreen Waage S2 und die Kiosksysteme K2 und K2 Mini. Ebenfalls ist die die komplette Liste an Zubehör- und Verbrauchsartikeln im Angebot.

Pulsa strebt auch für 2023 eine Vertiefung der Kooperation mit Sunmi an, teilt das Unternehmen weiter mit. Mehr Informationen zu den Sunmi-Produkten und zur Zusammenarbeit mit dem chinesischen Hersteller finden interessierte Händler unter diesem Link.