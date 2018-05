Neben der Weiterentwicklung der deutschsprachigen Website, der Niederlassung in München und dem Start eines neuen Partnerprogramms, hat die Pure Storage Inc. aus dem kalifornischen Mountain View Matthieu Brignone zum Head of EMEA Channel und Alliances ernannt.

Brignone soll in seiner neuen Position bei Pure Storage für höhere Umsatzanteile sorgen, das Wachstum beschleunigen und die Profitabilität der Partner steigern. Er bringt rund 25 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Marketing und Leitungsfunktionen mit.

Matthieu Brignone war zuletzt fast zwei Jahre als Country Manager für Frankreich bei Commvault tätig, bevor er im April 2018 zu Pure wechselte. Davor war der Bachelor für Wirtschafts- und Computerwissenschaften von 2013 bis 2016 in gleicher Funktion für die Abteilung Enterprise Security Products bei HP verantwortlich.

Außerdem kann er internationale Vertriebs- und Managementfunktionen bei Quest Software vorweisen, wo er von November 2010 bis zum Verkauf 2012 an Dell als Senior Channel Sales Director EMEA verantwortlich war, sowie bei Unternehmen wie Cisco, Trend Micro oder Novell.

